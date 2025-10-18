Спасатели Одессы сняли кота с дерева и вытащили собаку из ямы

Собака упала в яму в Одессе. Фото: ГСЧС

Вчера в Одессе работники ГСЧС дважды выезжали на необычные вызовы. За день они вытащили собаку, которая упала в яму, а затем — помогли коту, застрявшему на дереве. Оба животные остались невредимыми.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасение собаки в Одессе

Первое происшествие произошло днем на 19-м километре Старокиевской дороги. Собака упала в глубокую яму и не могла выбраться самостоятельно. Спасатели, использовав веревку и лестницу, спустились вниз и осторожно подняли животное на поверхность. К счастью, пес не пострадал и быстро оправился после стресса.

Спасение кота в Одессе

Второй вызов поступил вечером — на этот раз с улицы Леонтовича. Там местные жители сообщили, что на высоком дереве несколько часов сидит кот и мяукает, не решаясь слезть. Спасатели добрались до животного с помощью лестницы и вернули его владельцам.

