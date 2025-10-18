Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пес в яме, кот на дереве — в Одессе спасли домашних животных

Пес в яме, кот на дереве — в Одессе спасли домашних животных

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 11:13
обновлено: 10:52
Спасатели Одессы сняли кота с дерева и вытащили собаку из ямы
Собака упала в яму в Одессе. Фото: ГСЧС

Вчера в Одессе работники ГСЧС дважды выезжали на необычные вызовы. За день они вытащили собаку, которая упала в яму, а затем — помогли коту, застрявшему на дереве. Оба животные остались невредимыми.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Спасение собаки в Одессе

Первое происшествие произошло днем на 19-м километре Старокиевской дороги. Собака упала в глубокую яму и не могла выбраться самостоятельно. Спасатели, использовав веревку и лестницу, спустились вниз и осторожно подняли животное на поверхность. К счастью, пес не пострадал и быстро оправился после стресса.

Спасение кота в Одессе

Второй вызов поступил вечером — на этот раз с улицы Леонтовича. Там местные жители сообщили, что на высоком дереве несколько часов сидит кот и мяукает, не решаясь слезть. Спасатели добрались до животного с помощью лестницы и вернули его владельцам.

Напомним, волонтеры заявили об ужасных условиях в приюте возле Раздельной в Одесской области. Также в Тарутинской степи Одесской области команда Rewilding Ukraine выпустила в дикую природу семь ланей.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы спасатели ГСНС
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации