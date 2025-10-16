Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал с приютом для животных на Одесчине — волонтеры в ужасе

Скандал с приютом для животных на Одесчине — волонтеры в ужасе

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 12:32
Ужасные условия в приюте для собак в Одесской области
Пес из приюта для животных в Одесской области. Фото: Animal SOS Odesa

Волонтеры заявили об ужасных условиях в приюте возле Раздельной в Одесской области. По их словам, там десятками собирают собак, которых потом морят голодом и оставляют умирать. Активисты призывают забрать своих животных и подали заявления в полицию.

Об этом "Animal SOS Odesa" сообщили на своей странице в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Издевательства над животными

Волонтеры "Animal SOS Odesa" обнародовали фото и видео, в которых показывают один из приютов возле Раздельной. Активисты говорят, что в заведении царит антисанитария, нехватка пищи и медицинской помощи, и некоторые собаки умирают от голода или болезней. По их словам, в заведении животные живут и умирают в ужасных условиях, их накапливают десятками.

Волонтеры призывают тех, чьи собаки сейчас в приюте, забрать их, пока они еще живы. По данным соседей, владелица приюта была на месте два месяца назад. Также, по информации общественности женщина несколько раз меняла локации и ники в соцсетях. Сейчас она собирает средства на очередной приют.

Напомним, мы сообщали, что одесские волонтеры рассказали журналистам Новини.LІVE, как спасают животных. Также мы писали, что вблизи Чернобыля живут редкие птички, похожие на колибри.

Одесса Одесская область Новости Одессы собака волонтеры тварини з притулку
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации