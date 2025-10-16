Ужасные условия в приюте для собак в Одесской области

Пес из приюта для животных в Одесской области. Фото: Animal SOS Odesa

Волонтеры заявили об ужасных условиях в приюте возле Раздельной в Одесской области. По их словам, там десятками собирают собак, которых потом морят голодом и оставляют умирать. Активисты призывают забрать своих животных и подали заявления в полицию.

Об этом "Animal SOS Odesa" сообщили на своей странице в соцсетях.

Издевательства над животными

Волонтеры "Animal SOS Odesa" обнародовали фото и видео, в которых показывают один из приютов возле Раздельной. Активисты говорят, что в заведении царит антисанитария, нехватка пищи и медицинской помощи, и некоторые собаки умирают от голода или болезней. По их словам, в заведении животные живут и умирают в ужасных условиях, их накапливают десятками.

Волонтеры призывают тех, чьи собаки сейчас в приюте, забрать их, пока они еще живы. По данным соседей, владелица приюта была на месте два месяца назад. Также, по информации общественности женщина несколько раз меняла локации и ники в соцсетях. Сейчас она собирает средства на очередной приют.

