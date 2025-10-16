Відео
Головна Одеса Скандал із притулком для тварин на Одещині — волонтери в жаху

Скандал із притулком для тварин на Одещині — волонтери в жаху

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:32
Жахливі умови в притулку для собак на Одещині
Пес з притулку для тварин на Одещині. Фото: Animal SOS Odesa

Волонтери заявили про жахливі умови в притулку біля Роздільної на Одещині. За їхніми словами, там десятками збирають собак, яких потім морять голодом і залишають помирати. Активісти закликають забрати своїх тварин і подали заяви до поліції.

Про це "Animal SOS Odesa" повідомили на своїй сторінці у соцмережах.

Читайте також:

Знущання над тваринами

Волонтери "Animal SOS Odesa" оприлюднили фото та відео, у яких показують один із притулків біля Роздільної. Активісти кажуть, що в закладі панують антисанітарія, нестача їжі та медичної допомоги, і деякі собаки помирають від голоду або хвороб. За їхніми словами, у закладі тварини живуть і помирають у жахливих умовах, їх накопичують десятками.

Волонтери закликають тих, чиї собаки зараз у притулку, забрати їх, поки вони ще живі. За даними сусідів, власниця притулку була на місці два місяці тому. Також, за інформацією громадськості жінка кілька разів змінювала локації та ніки у соцмережах. Наразі вона збирає кошти на черговий притулок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одеські волонтери розповіли журналістам Новини.LІVE, як рятують тварин. Також ми писали, що поблизу Чорнобиля живуть рідкісні пташки, схожі на колібрі.

Одеса Одеська область Новини Одеси собака волонтери тварини з притулку
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
