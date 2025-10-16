Жахливі умови в притулку для собак на Одещині

Пес з притулку для тварин на Одещині. Фото: Animal SOS Odesa

Волонтери заявили про жахливі умови в притулку біля Роздільної на Одещині. За їхніми словами, там десятками збирають собак, яких потім морять голодом і залишають помирати. Активісти закликають забрати своїх тварин і подали заяви до поліції.

Про це "Animal SOS Odesa" повідомили на своїй сторінці у соцмережах.

Знущання над тваринами

Волонтери "Animal SOS Odesa" оприлюднили фото та відео, у яких показують один із притулків біля Роздільної. Активісти кажуть, що в закладі панують антисанітарія, нестача їжі та медичної допомоги, і деякі собаки помирають від голоду або хвороб. За їхніми словами, у закладі тварини живуть і помирають у жахливих умовах, їх накопичують десятками.

Волонтери закликають тих, чиї собаки зараз у притулку, забрати їх, поки вони ще живі. За даними сусідів, власниця притулку була на місці два місяці тому. Також, за інформацією громадськості жінка кілька разів змінювала локації та ніки у соцмережах. Наразі вона збирає кошти на черговий притулок.

