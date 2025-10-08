Відео
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Головна Одеса На Одещині з'явилися лані — де їх можна побачити

На Одещині з'явилися лані — де їх можна побачити

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 19:53
Випуск ланей у Тарутинському степу на Одещині
Олень у степу на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У Тарутинському степу на Одещині команда Rewilding Ukraine випустила в дику природу сім ланей. Це частина великої програми з відновлення степових екосистем, яка має на меті повернути природний баланс і підтримати місцеві громади. До кінця року планують випустити ще кілька груп тварин.

Про це повідомили у пресслужбі Rewilding Ukraine.

Читайте також:

Відновлення екосистем

У Тарутинському степу, що займає понад 5 тисяч гектарів, вперше випустили сім ланей. Їх привезли із Західної України ще у 2022 році та утримували у вольєрі для адаптації. Тепер тварини зможуть вільно пересуватися степом, який вважається однією з найкраще збережених природних територій Європи.

"Це дуже особливий момент для всієї нашої команди, адже ми очікуємо екологічних переваг, які вони принесуть", — зазначив Олексій Пудовкін, спеціаліст із реінтродукції тварин.

За його словами, лані допоможуть степу відновитися природним шляхом — поїдаючи рослини, вони зменшуватимуть ризик пожеж і створюватимуть кращі умови для місцевої флори. Поряд із ланями в степу вже живуть кулани, бабаки й хом’яки. Разом вони підтримують природні процеси — від родючості ґрунту до відновлення харчових ланцюгів, у яких важливу роль відіграють вовки, шакали та грифи.

Rewilding Ukraine планує розвивати територію як осередок дикої природи та екотуризму після війни. Також організація реалізує ініціативу "Природа для ветеранів", що допомагає військовим і їхнім родинам відновлюватися через спілкування з природою.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині помітили рідкісну білу чаплю. Також ми повідомляли, що негода в Одесі врятувала Куяльницький лиман.

Одеса тварини Одеська область екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
