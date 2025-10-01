Відео
Головна Одеса На Одещині помітили рідкісну малу білу чаплю

На Одещині помітили рідкісну малу білу чаплю

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 21:05
Рідкісна мала біла чапля на Одещині
Нечепура малий. Фото ілюстративне: Держекоінспекція

Неподалік села Гандрабури на Одещині місцеві жителі побачили малу білу чаплю. Це рідкісний птах, занесений до червоних списків кількох областей України. Вид охороняється міжнародними угодами, а за шкоду йому передбачено значний штраф.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Читайте також:

Рідкісний птах

Малу білу чаплю, яку ще називають чепурою малою, зафіксували в Одеській області. Цей птах занесений до Бернської конвенції та охороняється українським законодавством. Чаплі зимують у країнах Африки та Середземномор’я, а в Україні найчастіше гніздяться біля річок, озер та морських узбереж. Основою їхнього харчування є риба, земноводні та комахи.

Фахівці нагадують, що за завдання шкоди цьому виду передбачений штраф. У разі чого винуватець може сплатити понад 10 тисяч гривень за одну особину.

На Одещині помітили рідкісних птахів
Нечепура малий на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, ми писали, що рожеві фламінго дали перше потомство на Одещині. Також ми повідомляли, що в Одеській області помітили рідкісного птаха.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
