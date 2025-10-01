Рідкісна мала біла чапля на Одещині

На Одещині помітили рідкісну малу білу чаплю
Неподалік села Гандрабури на Одещині місцеві жителі побачили малу білу чаплю. Це рідкісний птах, занесений до червоних списків кількох областей України. Вид охороняється міжнародними угодами, а за шкоду йому передбачено значний штраф.
Про це повідомили в Держекоінспекції.
Рідкісний птах
Малу білу чаплю, яку ще називають чепурою малою, зафіксували в Одеській області. Цей птах занесений до Бернської конвенції та охороняється українським законодавством. Чаплі зимують у країнах Африки та Середземномор’я, а в Україні найчастіше гніздяться біля річок, озер та морських узбереж. Основою їхнього харчування є риба, земноводні та комахи.
Фахівці нагадують, що за завдання шкоди цьому виду передбачений штраф. У разі чого винуватець може сплатити понад 10 тисяч гривень за одну особину.
Нагадаємо, ми писали, що рожеві фламінго дали перше потомство на Одещині. Також ми повідомляли, що в Одеській області помітили рідкісного птаха.
