Рідкісна мала біла чапля на Одещині

Нечепура малий. Фото ілюстративне: Держекоінспекція

Неподалік села Гандрабури на Одещині місцеві жителі побачили малу білу чаплю. Це рідкісний птах, занесений до червоних списків кількох областей України. Вид охороняється міжнародними угодами, а за шкоду йому передбачено значний штраф.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Рідкісний птах

Малу білу чаплю, яку ще називають чепурою малою, зафіксували в Одеській області. Цей птах занесений до Бернської конвенції та охороняється українським законодавством. Чаплі зимують у країнах Африки та Середземномор’я, а в Україні найчастіше гніздяться біля річок, озер та морських узбереж. Основою їхнього харчування є риба, земноводні та комахи.

Фахівці нагадують, що за завдання шкоди цьому виду передбачений штраф. У разі чого винуватець може сплатити понад 10 тисяч гривень за одну особину.

Нечепура малий на Одещині. Фото: Держекоінспекція

