Редкая малая белая цапля в Одесской области

Нечепура малый. Фото иллюстративное: Госэкоинспекция

Недалеко от села Гандрабуры в Одесской области местные жители увидели малую белую цаплю. Это редкая птица, занесенная в красные списки нескольких областей Украины. Вид охраняется международными соглашениями, а за вред ему предусмотрен значительный штраф.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Редкая птица

Малую белую цаплю, которую еще называют чепурой малой, зафиксировали в Одесской области. Эта птица занесена в Бернскую конвенцию и охраняется украинским законодательством. Цапли зимуют в странах Африки и Средиземноморья, а в Украине чаще всего гнездятся возле рек, озер и морских побережий. Основой их питания является рыба, земноводные и насекомые.

Специалисты напоминают, что за нанесение вреда этому виду предусмотрен штраф. В случае чего виновник может заплатить более 10 тысяч гривен за одну особь.

Нечепура малый в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция

