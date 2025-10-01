Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области заметили редкую малую белую цаплю

В Одесской области заметили редкую малую белую цаплю

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 21:05
Редкая малая белая цапля в Одесской области
Нечепура малый. Фото иллюстративное: Госэкоинспекция

Недалеко от села Гандрабуры в Одесской области местные жители увидели малую белую цаплю. Это редкая птица, занесенная в красные списки нескольких областей Украины. Вид охраняется международными соглашениями, а за вред ему предусмотрен значительный штраф.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Реклама
Читайте также:

Редкая птица

Малую белую цаплю, которую еще называют чепурой малой, зафиксировали в Одесской области. Эта птица занесена в Бернскую конвенцию и охраняется украинским законодательством. Цапли зимуют в странах Африки и Средиземноморья, а в Украине чаще всего гнездятся возле рек, озер и морских побережий. Основой их питания является рыба, земноводные и насекомые.

Специалисты напоминают, что за нанесение вреда этому виду предусмотрен штраф. В случае чего виновник может заплатить более 10 тысяч гривен за одну особь.

На Одещині помітили рідкісних птахів
Нечепура малый в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, мы писали, что розовые фламинго дали первое потомство в Одесской области. Также мы сообщали, что в Одесской области заметили редкую птицу.

Одесса природа Одесская область Новости Одессы экология птицы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации