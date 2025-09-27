Видео
Одесский эколог показал птенца фламинго, рожденного в войну

Одесский эколог показал птенца фламинго, рожденного в войну

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 17:52
Фламинго на Тузловских лиманах - фото первого родившегося в войну птенца
Фламинго на лиманах. Фото: Национальный парк Тузловские лиманы

Розовые фламинго, ранее покинувшие Одесскую область из-за взрывов и грохота войны, снова вернулись на Тузловские лиманы. Сейчас там собралось почти 2800 птиц. Они ищут пищу и временно остаются в безопасном месте, хотя их поведение и маршруты теперь напрямую зависят от войны.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.


Проліт фламінго над лиманами
Фламинго над лиманами в Одесской области. Фото: Национальный парк Тузловские лиманы

Фламинго вернулись в Одесскую область

По словам эколога, после того, как фламинго испугались военных взрывов и улетели в Румынию, они неожиданно вернулись в еще большем количестве.

"Сначала стая насчитывала около 1700 фламинго, но в Румынии они "рассказали" другим птицам о наших лиманах. И теперь в Тузловском заливе уже почти 2800 фламинго. Они находят здесь богатые кормовые места и чувствуют себя достаточно комфортно, несмотря на более холодную погоду", — сообщил эколог.

Иван Русев объясняет, что война существенно влияет на миграционные пути этих птиц. Громкие звуки и опасность заставляют фламинго менять маршруты и даже оставлять любимые места.

"Их передвижения сейчас часто диктует не природа, а война. Фламинго вольны лететь куда угодно, но взрывы и угрозы могут заставить их снова покинуть Украину. К сожалению, уже два года подряд они не могут вывести птенцов. Это означает, что война разрушает их естественную программу размножения", — добавил Русев.

Эколог также опубликовал фотографию первого птенца фламинго, который родился на лиманах уже во время войны. Фламинго появилось на свет в 2023 году и является одним из первых 200 птенцов в Украине.

Пташеня фламінго
Первый птенец фламинго, который появился в войну. Фото: Национальный парк Тузловские лиманы

Напомним, вода в Черном море в конце сентября напоминает август: почему это опасно. Также сообщалось, что полицейские вместе с пограничниками задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу на озере Алибей.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
