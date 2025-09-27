Фламінго на Тузлівських лиманах — фото першого народженого у війну пташеняти

Фламінго на лиманах. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Рожеві фламінго, які раніше полишили Одещину через вибухи й гуркіт війни, знову повернулися на Тузлівські лимани. Зараз там зібралося майже 2800 птахів. Вони шукають їжу й тимчасово залишаються у безпечному місці, хоча їхня поведінка й маршрути тепер напряму залежать від війни.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Реклама

Читайте також:

Фламінго над лиманами на Одещині. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Фламінго повернулися на Одещину

За словами еколога, після того, як фламінго злякалися воєнних вибухів і відлетіли до Румунії, вони несподівано повернулися у ще більшій кількості.

"Спершу зграя нараховувала близько 1700 фламінго, але в Румунії вони "розповіли" іншим птахам про наші лимани. І тепер у Тузлівській затоці вже майже 2800 фламінго. Вони знаходять тут багаті кормові місця і почуваються досить комфортно, попри холоднішу погоду", — повідомив еколог.

Іван Русєв пояснює, що війна суттєво впливає на міграційні шляхи цих птахів. Гучні звуки та небезпека змушують фламінго змінювати маршрути і навіть залишати улюблені місця.

"Їхні пересування зараз часто диктує не природа, а війна. Фламінго вільні летіти будь-куди, але вибухи й загрози можуть змусити їх знову залишити Україну. На жаль, уже два роки поспіль вони не можуть вивести пташенят. Це означає, що війна руйнує їхню природну програму розмноження", — додав Русєв.

Еколог також опублікував світлину першого пташеняти фламінго, яке народилося на лиманах уже під час війни. Фламінго з'явилося на світ у 2023 році і є одним з перших 200 пташенят в Україні.

Перше пташеня фламінго, яке з'явилося у війну. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Нагадаємо, вода у Чорному морі наприкінці вересня нагадує серпень: чому це небезпечно. Також повідомляли, що поліцейські разом із прикордонниками затримали місцевого мешканця, який незаконно ловив рибу на озері Алібей.