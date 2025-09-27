Фламінго на Тузлівських лиманах — фото першого народженого у війну пташеняти

Одеський еколог показав перше пташеня фламінго, народжене у війну
Рожеві фламінго, які раніше полишили Одещину через вибухи й гуркіт війни, знову повернулися на Тузлівські лимани. Зараз там зібралося майже 2800 птахів. Вони шукають їжу й тимчасово залишаються у безпечному місці, хоча їхня поведінка й маршрути тепер напряму залежать від війни.
Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.
Фламінго повернулися на Одещину
За словами еколога, після того, як фламінго злякалися воєнних вибухів і відлетіли до Румунії, вони несподівано повернулися у ще більшій кількості.
"Спершу зграя нараховувала близько 1700 фламінго, але в Румунії вони "розповіли" іншим птахам про наші лимани. І тепер у Тузлівській затоці вже майже 2800 фламінго. Вони знаходять тут багаті кормові місця і почуваються досить комфортно, попри холоднішу погоду", — повідомив еколог.
Іван Русєв пояснює, що війна суттєво впливає на міграційні шляхи цих птахів. Гучні звуки та небезпека змушують фламінго змінювати маршрути і навіть залишати улюблені місця.
"Їхні пересування зараз часто диктує не природа, а війна. Фламінго вільні летіти будь-куди, але вибухи й загрози можуть змусити їх знову залишити Україну. На жаль, уже два роки поспіль вони не можуть вивести пташенят. Це означає, що війна руйнує їхню природну програму розмноження", — додав Русєв.
Еколог також опублікував світлину першого пташеняти фламінго, яке народилося на лиманах уже під час війни. Фламінго з'явилося на світ у 2023 році і є одним з перших 200 пташенят в Україні.
