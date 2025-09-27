Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський еколог показав перше пташеня фламінго, народжене у війну

Одеський еколог показав перше пташеня фламінго, народжене у війну

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 17:52
Фламінго на Тузлівських лиманах — фото першого народженого у війну пташеняти
Фламінго на лиманах. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Рожеві фламінго, які раніше полишили Одещину через вибухи й гуркіт війни, знову повернулися на Тузлівські лимани. Зараз там зібралося майже 2800 птахів. Вони шукають їжу й тимчасово залишаються у безпечному місці, хоча їхня поведінка й маршрути тепер напряму залежать від війни.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Реклама
Читайте також:
Проліт фламінго над лиманами
Фламінго над лиманами на Одещині. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Фламінго повернулися на Одещину

За словами еколога, після того, як фламінго злякалися воєнних вибухів і відлетіли до Румунії, вони несподівано повернулися у ще більшій кількості.

"Спершу зграя нараховувала близько 1700 фламінго, але в Румунії вони "розповіли" іншим птахам про наші лимани. І тепер у Тузлівській затоці вже майже 2800 фламінго. Вони знаходять тут багаті кормові місця і почуваються досить комфортно, попри холоднішу погоду", — повідомив еколог.

Іван Русєв пояснює, що війна суттєво впливає на міграційні шляхи цих птахів. Гучні звуки та небезпека змушують фламінго змінювати маршрути і навіть залишати улюблені місця.

"Їхні пересування зараз часто диктує не природа, а війна. Фламінго вільні летіти будь-куди, але вибухи й загрози можуть змусити їх знову залишити Україну. На жаль, уже два роки поспіль вони не можуть вивести пташенят. Це означає, що війна руйнує їхню природну програму розмноження", — додав Русєв.

Еколог також опублікував світлину першого пташеняти фламінго, яке народилося на лиманах уже під час війни. Фламінго з'явилося на світ у 2023 році і є одним з перших 200 пташенят в Україні.

Пташеня фламінго
Перше пташеня фламінго, яке з'явилося у війну. Фото: Національний парк Тузлівські лимани

Нагадаємо, вода у Чорному морі наприкінці вересня нагадує серпень: чому це небезпечно. Також повідомляли, що поліцейські разом із прикордонниками затримали місцевого мешканця, який незаконно ловив рибу на озері Алібей.

Одеса природа Одеська область Новини Одеси війна птахи
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації