Головна Одеса Чорне море в Одесі зараз тепле, мов улітку — чим це небезпечно

Чорне море в Одесі зараз тепле, мов улітку — чим це небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 14:40
Тепле море в Одесі у вересні
Вода у Чорному морі тепліша за температуру повітря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі Чорне море дивує своєю поведінкою — у кінці вересня вода нагадує серпень. Температура тримається близько 20 °C, і це називають аномалією. Екологи пояснюють: такі явища пов’язані з природними процесами та глобальними змінами клімату.

Про те чим небезпечне таке явище журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог Владислав Балінський.

Читайте також:

Тепле Чорне море

Одеська затока знову подарувала мешканцям і туристам "друге літо". Хоч календар осінній, але вода залишається теплою. Для науковців це не просто курйоз, а сигнал про зміни, які відбуваються у Чорному морі. Еколог Владислав Балінський зазначає, що нинішня погода виглядає справжньою аномалією.

"Якраз зараз дуже дивовижний стан моря, бо ви бачите, як тепло. Це просто аномально. І вода теж дуже тепла — близько 20 градусів", — підкреслює він.

Він додає, що цей рік став особливо показовим. Зміна температури від холодної до теплої відбувалася стрибками.

"У цьому році було дуже цікаво спостерігати, як процеси згононагонні були надзвичайно активними. Саме тому до початку і навіть середини літа вода залишалася холодною. А зараз ми ніби отримали друге літо", — пояснює Балінський.

Чим небезпечне тепле море восени

За словами еколога, ситуація в Одеській затоці напряму залежить від глобальних кліматичних процесів.

"Коли ми говоримо про стан моря саме в Одеській затоці, важливо враховувати й глобальні процеси, що впливають на його поведінку", — підсумовує він.

Він каже, що такі явища для флори й фауни стають справжнім випробуванням, адже морські організми не встигають пристосовуватися до різких коливань температури. Вони також впливають на міграцію риби, на процеси цвітіння води та навіть на рівень кисню, що напряму визначає якість життя морських екосистем.

Нагадаємо, в Одесі планують підключити нову когенераційну станцію, яка має зробити енергопостачання надійнішим. Також в місті запрацював сучасний бюветний комплекс з артезіанською свердловиною глибиною понад 115 метрів.

Одеса Чорне море Одеська область вода Новини Одеси аномалія
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
