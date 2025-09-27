Відео
Україна
В Одесі відкрили новий бювет — де з'явилося джерело чистої води

В Одесі відкрили новий бювет — де з'явилося джерело чистої води

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:18
Бювет з артезіанською водою відкрили в Одесі на Пересипі
В Одесі відкрили бювет. Фото: ОМР

В Одесі запрацював сучасний бюветний комплекс із артезіанською свердловиною глибиною понад 115 метрів. Бювет розташовується у Пересипському районі міста, на вулиці Героїв оборони Одеси, 60в.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Жінка п'є воду з бювета
В Пересипському районі Одеси відкрили новий бювет. Фото: ОМР

Бювет в Одесі

Комплекс обладнали технічною будівлею, насосною станцією, системою вентиляції та кондиціювання. Є навіть дизель-генератор, який забезпечить безперебійну роботу у разі відключень електроенергії.

Бювет в Одесі
Новий бюветний комплекс в Одесі. Фото: ОМР

Вода у новому бюветі видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 115 метрів. Дебіт становить 3–4 кубометри на годину, чого вистачить для потреб мешканців району. Перед подачею вода проходить кілька етапів очищення: аерування, механічну фільтрацію, зворотний осмос, озонування та сорбційне оброблення через вугільні фільтри.

Очищення води для бювету
Насосна станцію бювету. Фото: ОМР

Скільки бюветів працює в Одесі

Це вже другий бювет на Пересипі. У міськраді додають, що наступні планують облаштувати на вулиці Академіка Сахарова та в районі вулиці Владислава Бувалкіна. Нині в Одесі діє 17 бюветів у різних районах, і їхня кількість зростатиме.

Нагадаємо, Одеська міська рада завершила підготовку нового Статуту територіальної громади. Також ми писали, що одесити створили петицію із закликом створити в Одесі військову адміністрацію

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
