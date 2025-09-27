Бювет з артезіанською водою відкрили в Одесі на Пересипі

В Одесі відкрили новий бювет — де з'явилося джерело чистої води
В Одесі запрацював сучасний бюветний комплекс із артезіанською свердловиною глибиною понад 115 метрів. Бювет розташовується у Пересипському районі міста, на вулиці Героїв оборони Одеси, 60в.
Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.
Бювет в Одесі
Комплекс обладнали технічною будівлею, насосною станцією, системою вентиляції та кондиціювання. Є навіть дизель-генератор, який забезпечить безперебійну роботу у разі відключень електроенергії.
Вода у новому бюветі видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 115 метрів. Дебіт становить 3–4 кубометри на годину, чого вистачить для потреб мешканців району. Перед подачею вода проходить кілька етапів очищення: аерування, механічну фільтрацію, зворотний осмос, озонування та сорбційне оброблення через вугільні фільтри.
Скільки бюветів працює в Одесі
Це вже другий бювет на Пересипі. У міськраді додають, що наступні планують облаштувати на вулиці Академіка Сахарова та в районі вулиці Владислава Бувалкіна. Нині в Одесі діє 17 бюветів у різних районах, і їхня кількість зростатиме.
