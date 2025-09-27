Видео
В Одессе открыли новый бювет — где появился источник чистой воды

В Одессе открыли новый бювет — где появился источник чистой воды

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 12:18
Бювет с артезианской водой открыли в Одессе на Пересыпи
В Одессе открыли бювет. Фото: ОГС

В Одессе заработал современный бюветный комплекс с артезианской скважиной глубиной более 115 метров. Бювет располагается в Пересыпском районе города, на улице Героев обороны Одессы, 60в.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.




Бювет в Одессе

Комплекс оборудовали техническим зданием, насосной станцией, системой вентиляции и кондиционирования. Есть даже дизель-генератор, который обеспечит бесперебойную работу в случае отключений электроэнергии.




Вода в новом бювете добывается из артезианской скважины глубиной более 115 метров. Дебит составляет 3-4 кубометра в час, чего хватит для нужд жителей района. Перед подачей вода проходит несколько этапов очистки: аэрирование, механическую фильтрацию, обратный осмос, озонирование и сорбционную обработку через угольные фильтры.




Сколько бюветов работает в Одессе

Это уже второй бювет на Пересыпи. В горсовете добавляют, что следующие планируют обустроить на улице Академика Сахарова и в районе улицы Владислава Бувалкина. Сейчас в Одессе действует 17 бюветов в разных районах, и их количество будет расти.

Напомним, Одесский городской совет завершил подготовку нового Устава территориальной громады. Также мы писали, что одесситы создали петицию с призывом создать в Одессе военную администрацию.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
