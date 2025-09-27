Бювет с артезианской водой открыли в Одессе на Пересыпи

В Одессе открыли бювет. Фото: ОГС

В Одессе заработал современный бюветный комплекс с артезианской скважиной глубиной более 115 метров. Бювет располагается в Пересыпском районе города, на улице Героев обороны Одессы, 60в.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

В Пересыпском районе Одессы открыли новый бювет. Фото: ОГС

Бювет в Одессе

Комплекс оборудовали техническим зданием, насосной станцией, системой вентиляции и кондиционирования. Есть даже дизель-генератор, который обеспечит бесперебойную работу в случае отключений электроэнергии.

Новый бюветный комплекс в Одессе. Фото: ОГС

Вода в новом бювете добывается из артезианской скважины глубиной более 115 метров. Дебит составляет 3-4 кубометра в час, чего хватит для нужд жителей района. Перед подачей вода проходит несколько этапов очистки: аэрирование, механическую фильтрацию, обратный осмос, озонирование и сорбционную обработку через угольные фильтры.

Насосная станция бювета. Фото: ОГС

Сколько бюветов работает в Одессе

Это уже второй бювет на Пересыпи. В горсовете добавляют, что следующие планируют обустроить на улице Академика Сахарова и в районе улицы Владислава Бувалкина. Сейчас в Одессе действует 17 бюветов в разных районах, и их количество будет расти.

Напомним, Одесский городской совет завершил подготовку нового Устава территориальной громады. Также мы писали, что одесситы создали петицию с призывом создать в Одессе военную администрацию.