Теплое море в Одессе в сентябре

В Одессе Черное море удивляет своим поведением — в конце сентября вода напоминает август. Температура держится около 20 °C, и это называют аномалией. Экологи объясняют: такие явления связаны с природными процессами и глобальными изменениями климата.

О том чем опасно такое явление журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Владислав Балинский.

Теплое Черное море

Одесский залив снова подарил жителям и туристам "второе лето". Хотя календарь осенний, но вода остается теплой. Для ученых это не просто курьез, а сигнал об изменениях, которые происходят в Черном море. Эколог Владислав Балинский отмечает, что нынешняя погода выглядит настоящей аномалией.

"Как раз сейчас очень удивительное состояние моря, потому что вы видите, как тепло. Это просто аномально. И вода тоже очень теплая — около 20 градусов", — подчеркивает он.

Он добавляет, что этот год стал особенно показательным. Изменение температуры от холодной до теплой происходило скачками.

"В этом году было очень интересно наблюдать, как процессы сгононагонные были чрезвычайно активными. Именно поэтому до начала и даже середины лета вода оставалась холодной. А сейчас мы будто получили второе лето", — объясняет Балинский.

Чем опасно теплое море осенью

По словам эколога, ситуация в Одесском заливе напрямую зависит от глобальных климатических процессов.

"Когда мы говорим о состоянии моря именно в Одесском заливе, важно учитывать и глобальные процессы, влияющие на его поведение", — заключает он.

Он говорит, что такие явления для флоры и фауны становятся настоящим испытанием, ведь морские организмы не успевают приспосабливаться к резким колебаниям температуры. Они также влияют на миграцию рыбы, на процессы цветения воды и даже на уровень кислорода, что напрямую определяет качество жизни морских экосистем.

