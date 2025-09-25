Что разрушает экосистему Черного моря и побережья Одессы

Чайка у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Черное море считается одним из самых загрязненных в Европе. Причины — высокий уровень пластикового мусора, сбросов сточных вод и промышленных отходов с суши. Однако с началом полномасштабного вторжения со стороны России ситуация еще больше ухудшилась. Из-за постоянных взрывов и различных выбросов, в том числе нефтепродуктов, гибнут млекопитающие, а вода все больше становится непригодной для жизни.

Во всемирный день моря журналисты Новини.LIVE встретились с одесским экологом Владиславом Балинским и узнали, в каком состоянии находится Черное море сегодня.

Аномальное тепло

Осень в этом году удивляет жителей Одессы не только солнечной погодой, но и необычно высокой температурой моря. Вместо традиционного охлаждения воды после августа, в сентябре и даже в конце месяца в заливе сохраняется почти летнее тепло. Экологи объясняют, что это свидетельствует о климатических аномалиях и неустойчивости морских процессов. Для флоры и фауны подобные изменения становятся настоящим испытанием, ведь морские организмы не успевают приспосабливаться к резким колебаниям температуры.

"Сейчас море имеет очень удивительное состояние. Вода тоже очень теплая, около 20 градусов. В этом году очень интересно было наблюдать за тем, как эти процессы сгонно-нагонные были очень активны. Именно поэтому сначала до середины лета вода была холодная, а сейчас мы видим уже второе лето — то вода теплая", — объясняет эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский о потеплении. Фото: Новини.LIVE

Подобные "вторые лета" становятся все более частым явлением для Черного моря. Они влияют на миграцию рыбы, на процессы цветения воды и даже на уровень кислорода, что напрямую определяет качество жизни морских экосистем.

Последствия разлива мазута

Кроме климатических изменений море страдает от последствий военных событий. Важным фактором остаются аварии российских танкеров "Волганефть", обломки которых до сих пор остаются источниками утечки мазута. Несмотря на обещания ликвидировать угрозу, суда продолжают загрязнять воду, что подтверждают спутниковые снимки. Эти процессы особенно опасны, потому что последствия распространяются на сотни километров вдоль черноморского побережья.

"В течение фактически 9 месяцев после аварии источники утечки не были остановлены. Мы постоянно это наблюдали, и особенно это доказывают последние снимки Sentinel-1. По состоянию на 2 сентября эти обломки "Волганефть-212" и "Волганефть-239" продолжали выделять токсичные вещества в море", — рассказывает эколог.

Снимок со спутника Sentinel-1. Фото: Владислав Балинский

Украинское побережье уже ощутило последствия этой катастрофы. Летом нефтяные пятна были зафиксированы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" и на некоторых пляжах Одессы. Это доказывает, что даже расстояние в более чем сотни километров от места аварии не спасает от угрозы. Загрязнения добираются и до других участков, нанося ущерб природоохранным территориям.

Выброс нефти

Черное море — это не только общий ресурс, но и общая проблема для всех стран, имеющих выход к нему. Любое масштабное загрязнение сразу приобретает трансграничный характер. Выбросы нефти возле российских портов или утечки в открытом море быстро распространяются и ухудшают состояние воды во всем бассейне. Это делает вопрос экологической безопасности общим вызовом, который требует международной координации.

"В конце августа мы фиксировали другие выбросы — и уже не мазута, а нефти — возле порта Новороссийск. Это очень серьезные загрязнения, которые так или иначе влияют на общую систему. Они имеют трансграничный характер и вредят среде в целом", — говорит Балинский.

Мазут на берегу моря. Фото: Владислав Балинский

Выброс стоков в море

Однако даже без глобальных аварий сама Одесса сталкивается с рядом локальных проблем. Речь идет о канализационных сбросах, аварийных стоках и деятельности предприятий, загрязняющих море. Особенно опасны те участки, где нечистоты попадают в воду напрямую, минуя систему очистки. Это создает хроническую нагрузку на экосистему залива, где вода и без того циркулирует медленнее.

"Есть аварийные стоки — например, в районе Маячного переулка. Там можно наблюдать постоянные утечки бурого цвета, это признак неочищенных канализационных выбросов", — отмечает эколог.

Эколог Владислав Балинский о выливе стоков в море. Фото: Новини.LIVE

Подрыв Каховской ГЭС

Важным фактором, повлиявшим на Черное море, стала и катастрофа на Каховской ГЭС. В результате разрушения дамбы в экосистему попали сотни тонн органических остатков, строительного мусора и опасных соединений. Сегодня последствия этого загрязнения требуют дополнительного изучения — как в воде, так и в биоте. Именно для этого украинские ученые осуществляют отбор проб мидий и других организмов, чтобы оценить масштабы долгосрочного воздействия.

"Мы не можем сейчас говорить о последствиях подрыва, потому что надо изучать показатели. Мы в рамках проекта "Международного сандэнс" с Национальным экологическим центром Украины сделали отбор проб именно седиментов, раковин и мидий для того, чтобы посмотреть, сколько маркерных тяжелых металлов, которые, скажем, наблюдались при загрязнении именно с Каховской ГЭС и других соединений, остались вот в биоте", — объясняет Владислав Балинский.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Владислав Балинский

Хотя видимые последствия катастрофы со временем уменьшаются, экологи отмечают: море понесло серьезные потери. Многие гидробионты, характерные именно для Одесского залива, погибли, а экосистема начала восстанавливаться за счет других видов. Это еще раз доказывает, что море очень чувствительно к любым вмешательствам, и даже одна катастрофа может привести к долговременным изменениям.

Изменения в морской экосистеме

В то же время в водах начали появляться и новые виды рыб, которые раньше встречались редко. Кроме бычков, эколог отмечает, что в этом году значительно увеличилось количество кефали и морских котов. Эти виды активно размножаются, и рыбаки неоднократно сообщали о богатых уловах. Несмотря на то, что морской кот является опасной рыбой с ядовитым жалом, он тоже стал частью привычной экосистемы. В то же время сезон саргана выдался на удивление удачным — большие стаи этой рыбы можно было наблюдать прямо у побережья.

"Вот сейчас очень активно рыбачат на саргана. Это уже привычка, что осенью или с августа начинается сарган. Можно наблюдать очень плотные стаи вот молодого саргана. Очень красиво выглядят они, потому что как угрики маленькие", — говорит эксперт.

Эколог Владислав Балинский об изменениях в морской экосистеме. Фото: Новини.LIVE

В этом году сарган действительно стал настоящей изюминкой сезона. Его можно было увидеть даже невооруженным глазом у прибрежных волн, что свидетельствует о восстановлении естественных миграционных процессов в море.

Проблема побережья

Но несмотря на естественное восстановление, море нуждается в защите от человеческой деятельности. Экологи отмечают: побережье Одессы страдает от незаконных застроек, которые не только разрушают склоны, но и создают дополнительную нагрузку на экосистему.

"Под видом строительства спортивных площадок или под видом медицинской инфраструктуры строили именно жилье. И это привело к тому, что у нас все склоны, особенно 13-14 станций, застроены. Причем это же все незаконно, потому что они расположены в водоохранной зоне", — отмечает эколог.

Застройки на берегу моря. Фото: gefest

По словам эксперта, побережье — это не только пляжная зона, но и целостный природный комплекс, включающий склоны, зеленые полосы и парки. Если эти территории продолжат застраивать, Одесса рискует потерять свое уникальное природное лицо.

Поддержка партнеров

Отдельное внимание эколог обращает на экологическую политику. Европа сегодня движется в направлении "зеленого курса", но этот процесс сталкивается с критикой со стороны отдельных политиков, в частности в США.

"Надо понимать, что сейчас вообще, скажем, европейский такой зеленый курс, зеленая политика, она под очень большим давлением со стороны американской политики. Дональд Трамп уже заявил, что этот зеленый курс европейский нецелесообразен вообще", — объясняет Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский о поддержке международных партнеров. Фото: Новини.LIVE

Однако в Украине ситуация еще сложнее. Здесь экологическое направление часто остается на обочине государственной политики. Это делает особенно важным привлечение международных проектов и общественного контроля, ведь только так можно сохранить Черное море для следующих поколений.

