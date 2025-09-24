Погода в Одессе 24 сентября: комфортная температура и туманы и туманы

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 сентября в Одессе прогнозируют приятную для пребывания на улице температуру. Однако метеорологи отмечают вероятность туманов в городе и регионе. Температура морской воды остается достаточно высокой, что делает этот день идеальным для пляжного отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается туман. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +13...+15 °C. Кроме того, на улице будет ветрено, порывы до 15-17 м/с.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется туман. Видимость 200-500 метров. В регионе синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на календаре конец сентября - море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +19...+20 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.

Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

