Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последний шанс отдохнуть — температура моря возле Одессы сегодня

Последний шанс отдохнуть — температура моря возле Одессы сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 05:46
Погода в Одессе 24 сентября: комфортная температура и туманы и туманы
Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 сентября в Одессе прогнозируют приятную для пребывания на улице температуру. Однако метеорологи отмечают вероятность туманов в городе и регионе. Температура морской воды остается достаточно высокой, что делает этот день идеальным для пляжного отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:
Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается туман. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +13...+15 °C. Кроме того, на улице будет ветрено, порывы до 15-17 м/с.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется туман. Видимость 200-500 метров. В регионе синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі на 24 вересня
Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на календаре конец сентября - море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +19...+20 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.

Прогноз погоди на Одещині
Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что в Украине в ближайшее время температура упадет до +8°С. Также мы сообщали, что Диденко назвала области, где пройдут дожди.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы море прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации