Головна Одеса Останній шанс відпочити — температура моря біля Одеси сьогодні

Останній шанс відпочити — температура моря біля Одеси сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:46
Погода в Одесі 24 вересня: комфортна температура і тумани
Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 вересня в Одесі прогнозують приємну для перебування на вулиці температуру. Однак метеорологи наголошують на ймовірності туманів у місті та регіоні. Температура морської води залишається досить високою, що робить цей день ідеальним для пляжного відпочинку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на Одещины
Прогноз погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується туман. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +13...+15 °C. Крім того, на вулиці буде вітряно, пориви до 15-17 м/с. 

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся туман. Видимість 200-500 метрів. В регіоні синоптики прогнозують пориви вітру до 15-17 м/с.  Температура повітря сягатиме +21...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі на 24 вересня
Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що на календарі кінець вересня — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні найближчим часом температура впаде до +8°С. Також ми повідомляли, що Діденко назвала області де пройдуть дощі.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси море прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
