Погода в Одесі 24 вересня: комфортна температура і тумани

Сьогодні, 24 вересня в Одесі прогнозують приємну для перебування на вулиці температуру. Однак метеорологи наголошують на ймовірності туманів у місті та регіоні. Температура морської води залишається досить високою, що робить цей день ідеальним для пляжного відпочинку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується туман. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +13...+15 °C. Крім того, на вулиці буде вітряно, пориви до 15-17 м/с.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся туман. Видимість 200-500 метрів. В регіоні синоптики прогнозують пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря сягатиме +21...+26 °C.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що на календарі кінець вересня — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

