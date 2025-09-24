Погода в Одесі 24 вересня: комфортна температура і тумани

Останній шанс відпочити — температура моря біля Одеси сьогодні
Сьогодні, 24 вересня в Одесі прогнозують приємну для перебування на вулиці температуру. Однак метеорологи наголошують на ймовірності туманів у місті та регіоні. Температура морської води залишається досить високою, що робить цей день ідеальним для пляжного відпочинку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується туман. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +13...+15 °C. Крім того, на вулиці буде вітряно, пориви до 15-17 м/с.
Погода в Одеській області
В області також прогнозуюєтся туман. Видимість 200-500 метрів. В регіоні синоптики прогнозують пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря сягатиме +21...+26 °C.
Яка температура морської води
Попри те, що на календарі кінець вересня — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, ми писали, що в Україні найближчим часом температура впаде до +8°С. Також ми повідомляли, що Діденко назвала області де пройдуть дощі.
Читайте Новини.LIVE!