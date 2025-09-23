Видео
Главная Одесса Восстановление экологии — в Одесской области заметили редких птиц

Восстановление экологии — в Одесской области заметили редких птиц

Дата публикации 23 сентября 2025 19:25
Пчелоедки и сиворакши вернулись в Нижнеднестровский парк
Пчелоедки обыкновенные на дереве в нацпарке. Фото: Нижнеднестровский национальный парк

В Нижнеднестровском национальном парке в Одесской области заметили новые колонии пчелоедов и сиворакш. Эти птицы известны своими яркими перьями и мастерством в полете. Появление этих птиц свидетельствует о восстановлении природной экосистемы.

Об этом сообщили на странице Нижнеднестровского национального парка.

Редкие птицы

Во время обследования маршрута "Карагольские сокровища" в парке зафиксировали новые колонии двух перелетных птиц — пчелоедов и сиворакш. Пчелоедка переливается золотисто-каштановыми, бирюзовыми и зелеными оттенками, а сиворакша сверкает аквамарином, фиолетовым и синим. Эти цвета делают птиц настоящими живыми самоцветами среди степных и пойменных ландшафтов. Эти птицы гнездятся в поймах и на чистых склонах Днестра, а уже в конце лета отправляются в путешествие в Африку, где проведут зиму.

Рідкісні птахи живуть на Одещині
Сиворакша на веточке, фото: Нижнеднестровский национальный парк

Восстановление экологии

Как отмечают орнитологи, их появление — знак того, что экосистема живет и восстанавливается. В нацпарке подчеркивают, что для гнездования пчелокрылым и сиворакшам нужны нетронутые участки степей и пойм. Сохранение этих территорий помогает поддерживать биоразнообразие и привлекает наблюдателей за птицами.

Напомним, мы сообщали, что россияне убивают дельфинов в Черном море. Также мы писали, что в Одесской области пруд превратился в приют для птиц.

