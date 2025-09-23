Бджолоїдки та сиворакші повернулися до Нижньодністровського парку

Відновлення екології — на Одещині помітили рідкісних птахів
У Нижньодністровському національному парку, що на Одещині, помітили нові колонії бджолоїдок і сиворакш. Ці птахи відомі своїм яскравим пір’ям та майстерністю у польоті. Поява цих птахів свідчить про відновлення природної екосистеми.
Про це повідомили на сторінці Нижньодністровського національного парку.
Рідкісні птахи
Під час обстеження маршруту "Карагольські скарби" у парку зафіксували нові колонії двох перелітних птахів — бджолоїдок і сиворакш. Бджолоїдка переливається золотаво-каштановими, бірюзовими й зеленими відтінками, а сиворакша виблискує аквамарином, фіолетовим і синім. Ці кольори роблять птахів справжніми живими самоцвітами серед степових і заплавних ландшафтів. Ці птахи гніздяться у заплавах та на чистих схилах Дністра, а вже наприкінці літа вирушають у подорож до Африки, де проведуть зиму.
Відновлення екології
Як зазначають орнітологи, їхня поява — знак того, що екосистема живе й відновлюється. У нацпарку підкреслюють, що для гніздування бджолоїдкам і сиворакшам потрібні недоторкані ділянки степів та заплав. Збереження цих територій допомагає підтримувати біорізноманіття та приваблює спостерігачів за птахами.
