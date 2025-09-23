Відео
Україна
Відновлення екології — на Одещині помітили рідкісних птахів

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:25
Бджолоїдки та сиворакші повернулися до Нижньодністровського парку
Бджолоїдки звичайні на дереві у нацпарку. Фото: Нижньодністровський національний парк

У Нижньодністровському національному парку, що на Одещині, помітили нові колонії бджолоїдок і сиворакш. Ці птахи відомі своїм яскравим пір’ям та майстерністю у польоті. Поява цих птахів свідчить про відновлення природної екосистеми.

Про це повідомили на сторінці Нижньодністровського національного парку.

Рідкісні птахи

Під час обстеження маршруту "Карагольські скарби" у парку зафіксували нові колонії двох перелітних птахів — бджолоїдок і сиворакш. Бджолоїдка переливається золотаво-каштановими, бірюзовими й зеленими відтінками, а сиворакша виблискує аквамарином, фіолетовим і синім. Ці кольори роблять птахів справжніми живими самоцвітами серед степових і заплавних ландшафтів. Ці птахи гніздяться у заплавах та на чистих схилах Дністра, а вже наприкінці літа вирушають у подорож до Африки, де проведуть зиму.

Рідкісні птахи живуть на Одещині
Сиворакша на гілочці. Фото: Нижньодністровський національний парк

Відновлення екології

Як зазначають орнітологи, їхня поява — знак того, що екосистема живе й відновлюється. У нацпарку підкреслюють, що для гніздування бджолоїдкам і сиворакшам потрібні недоторкані ділянки степів та заплав. Збереження цих територій допомагає підтримувати біорізноманіття та приваблює спостерігачів за птахами.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни вбивають дельфінів у Чорному морі. Також ми писали, що на Одещині ставок перетворився на притулок для птахів.

Одеса Одеська область парки Новини Одеси екологія птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
