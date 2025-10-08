Выпуск ланей в Тарутинской степи в Одесской области

Олень в степи в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

В Тарутинской степи Одесской области команда Rewilding Ukraine выпустила в дикую природу семь ланей. Это часть большой программы по восстановлению степных экосистем, которая имеет целью вернуть природный баланс и поддержать местные общины. До конца года планируют выпустить еще несколько групп животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Rewilding Ukraine.

Восстановление экосистем

В Тарутинской степи, занимающей более 5 тысяч гектаров, впервые выпустили семь ланей. Их привезли из Западной Украины еще в 2022 году и удерживали в вольере для адаптации. Теперь животные смогут свободно передвигаться по степи, которая считается одной из наиболее хорошо сохранившихся природных территорий Европы.

"Это очень особый момент для всей нашей команды, ведь мы ожидаем экологических преимуществ, которые они принесут", — отметил Алексей Пудовкин, специалист по реинтродукции животных.

По его словам, лани помогут степи восстановиться естественным путем — поедая растения, они будут уменьшать риск пожаров и создавать лучшие условия для местной флоры. Наряду с ланями в степи уже живут куланы, сурки и хомяки. Вместе они поддерживают природные процессы — от плодородия почвы до восстановления пищевых цепей, в которых важную роль играют волки, шакалы и грифы.

Rewilding Ukraine планирует развивать территорию как центр дикой природы и экотуризма после войны. Также организация реализует инициативу "Природа для ветеранов", которая помогает военным и их семьям восстанавливаться через общение с природой.

