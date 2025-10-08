Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Одесса В Одесской области появились лани — где их можно увидеть

В Одесской области появились лани — где их можно увидеть

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 19:53
Выпуск ланей в Тарутинской степи в Одесской области
Олень в степи в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

В Тарутинской степи Одесской области команда Rewilding Ukraine выпустила в дикую природу семь ланей. Это часть большой программы по восстановлению степных экосистем, которая имеет целью вернуть природный баланс и поддержать местные общины. До конца года планируют выпустить еще несколько групп животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Rewilding Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Восстановление экосистем

В Тарутинской степи, занимающей более 5 тысяч гектаров, впервые выпустили семь ланей. Их привезли из Западной Украины еще в 2022 году и удерживали в вольере для адаптации. Теперь животные смогут свободно передвигаться по степи, которая считается одной из наиболее хорошо сохранившихся природных территорий Европы.

"Это очень особый момент для всей нашей команды, ведь мы ожидаем экологических преимуществ, которые они принесут", — отметил Алексей Пудовкин, специалист по реинтродукции животных.

По его словам, лани помогут степи восстановиться естественным путем — поедая растения, они будут уменьшать риск пожаров и создавать лучшие условия для местной флоры. Наряду с ланями в степи уже живут куланы, сурки и хомяки. Вместе они поддерживают природные процессы — от плодородия почвы до восстановления пищевых цепей, в которых важную роль играют волки, шакалы и грифы.

Rewilding Ukraine планирует развивать территорию как центр дикой природы и экотуризма после войны. Также организация реализует инициативу "Природа для ветеранов", которая помогает военным и их семьям восстанавливаться через общение с природой.

Напомним, мы писали, что в Одесской области заметили редкую белую цаплю. Также мы сообщали, что непогода в Одессе спасла Куяльницкий лиман.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы экология
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации