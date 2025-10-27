Видео
Дата публикации 27 октября 2025 12:41
обновлено: 12:41
В Измаильском районе будут отстреливать лисиц и кабанов
Мужчина ставит патроны в ружье. Фото иллюстративное: iStock

В Измаильском районе будут регулировать численность диких животных. Местные власти согласовали проведение отстрела лисиц, шакалов и кабанов из-за резкого увеличения их количества. Такие меры должны предотвратить распространение опасных болезней и уменьшить вред для хозяйств.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Читайте также:

Охота на животных

На территории Измаильского района в ближайшее время проведут отстрел диких животных — лисиц, шакалов и кабанов. Такое решение приняли из-за роста их популяции, что несет риски для людей и животных. В частности, речь идет об угрозе бешенства и африканской чумы свиней, а также повреждения сельскохозяйственных угодий.

Регулирование численности будет происходить в соответствии с приказом Одесской областной военной администрации. К работам привлекут охотничьи хозяйства, представителей полиции, пограничников и специалистов Госпродпотребслужбы. Все действия будут проводиться под контролем соответствующих служб и с соблюдением требований безопасности.

Нападения животных

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что за прошедшую неделю в Одесской области 96 человек обратились за помощью из-за укусов животных. Это на 36 случаев больше чем в позапрошлом году. Всего с начала 2025 года в регионе зафиксировано 217 случаев бешенства у четвероногих. Среди них преимущественно дикая фауна — лисы и шакалы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области чрезвычайники спасли нескольких домашних животных. Также мы писали, что в одном из приютов в Одесской области разгорелся скандал из-за условий содержания животных.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
