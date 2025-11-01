Відео
Головна Одеса На Одещині чоловік застрелив собаку сусіда — деталі

На Одещині чоловік застрелив собаку сусіда — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 11:45
Оновлено: 11:05
На Одещині чоловік застрелив собаку — справу передали до суду
Правоохоронець за комп'ютером. Фото ілстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині пенсіонер із рушниці вистрілив у собаку свого односельця та намагався позбутися тіла. Поранену тварину знайшли поліцейські, але врятувати її не вдалося. Тепер чоловік відповідатиме в суді за жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався в одному з сіл Великодальницької громади Одеського району. 65-річний місцевий житель на своєму подвір’ї вистрілив із гладкоствольної рушниці у чужого собаку. Поранену тварину він поклав у мішок і вивіз автомобілем подалі від дому. Поліцейські групи реагування виявили зловмисника на околиці села.

Чоловік пояснив, що пес нібито кидався на його домашню птицю. Пораненого собаку доставили до ветеринара, але той помер від вогнепального поранення. Експерти підтвердили, що зброя — гладкоствольна рушниця, якою пенсіонер володів без дозволу. Правоохоронці вилучили її як речовий доказ і передали на експертизу.

Як покарають

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною. Обвинувальний акт уже передано до суду. За скоєне фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині відстрілюватимуть диких тварин. Також ми писали про те, за що можуть оштрафувати власників собак та які суми доведеться за це заплатити.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси собака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
