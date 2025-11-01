В Одесской области мужчина застрелил собаку - дело передали в суд

Правоохранитель за компьютером. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области пенсионер из ружья выстрелил в собаку своего односельчанина и пытался избавиться от тела. Раненое животное нашли полицейские, но спасти его не удалось. Теперь мужчина будет отвечать в суде за жестокое обращение с животным.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Инцидент произошел в одном из сел Великодальницкой громады Одесского района. 65-летний местный житель на своем дворе выстрелил из гладкоствольного ружья в чужую собаку. Раненое животное он положил в мешок и вывез на автомобиле подальше от дома. Полицейские группы реагирования обнаружили злоумышленника на окраине села.

Мужчина объяснил, что пес якобы бросался на его домашнюю птицу. Раненого собаку доставили к ветеринару, но тот умер от огнестрельного ранения. Эксперты подтвердили, что оружие — гладкоствольное ружье, которым пенсионер владел без разрешения. Правоохранители изъяли его как вещественное доказательство и передали на экспертизу.

Как накажут

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным. Обвинительный акт уже передан в суд. За содеянное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

