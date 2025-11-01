Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области мужчина застрелил собаку соседа — детали

В Одесской области мужчина застрелил собаку соседа — детали

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:45
обновлено: 11:05
В Одесской области мужчина застрелил собаку - дело передали в суд
Правоохранитель за компьютером. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области пенсионер из ружья выстрелил в собаку своего односельчанина и пытался избавиться от тела. Раненое животное нашли полицейские, но спасти его не удалось. Теперь мужчина будет отвечать в суде за жестокое обращение с животным.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел в одном из сел Великодальницкой громады Одесского района. 65-летний местный житель на своем дворе выстрелил из гладкоствольного ружья в чужую собаку. Раненое животное он положил в мешок и вывез на автомобиле подальше от дома. Полицейские группы реагирования обнаружили злоумышленника на окраине села.

Мужчина объяснил, что пес якобы бросался на его домашнюю птицу. Раненого собаку доставили к ветеринару, но тот умер от огнестрельного ранения. Эксперты подтвердили, что оружие — гладкоствольное ружье, которым пенсионер владел без разрешения. Правоохранители изъяли его как вещественное доказательство и передали на экспертизу.

Как накажут

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным. Обвинительный акт уже передан в суд. За содеянное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут отстреливать диких животных. Также мы писали о том, за что могут оштрафовать владельцев собак и какие суммы придется за это заплатить.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы собака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации