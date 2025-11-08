Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проти Одеського зоопарку відкрили кримінальну справу — за що

Проти Одеського зоопарку відкрили кримінальну справу — за що

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 15:27
Оновлено: 15:57
Кримінальна справа проти Одеського зоопарку: деталі
Одеський зоопарк. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після публікації фото та відео зі змученими тваринами в Одеському зоопарку поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з ними. Заяву подали зоозахисники, а екоінспекція вже підтвердила порушення під час перевірки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Реклама
Читайте також:
Проти Одеського зоопарку відкрили кримінальну справу — за що - фото 1
Повідомлення зоозахисників. Фото: скриншот з Facebook

Перевірки в зоопарку

За їхніми даними, юристки організації подали офіційну заяву до поліції Одеської області. Після цього Держекоінспекція провела позапланову перевірку, яка підтвердила, що умови утримання тварин у зоопарку не відповідають вимогам. Інспектори склали припис на усунення порушень і направили запит до Міністерства економіки, щоб перевірити, чи їх виконано.

Наразі екологічна інспекція очікує наказу Мінекономіки для повторної перевірки.

Проти зоопарку відкрили провадження

Тим часом Приморська окружна прокуратура Одеси відкрила кримінальне провадження проти керівництва зоопарку за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

В UAnimals закликають правоохоронців ретельно розслідувати справу, покарати винних і вилучити тварин, які нині перебувають у неналежних умовах.

Нагадаємо, у зоні Чорнобильського заповідника знову помітили рись. Також ми писали, що на Одещині пенсіонер із рушниці вистрілив у собаку свого односельця та намагався позбутися тіла.

Одеса тварини Одеська область зоопарк Кримінал Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації