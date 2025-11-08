Кримінальна справа проти Одеського зоопарку: деталі

Одеський зоопарк. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після публікації фото та відео зі змученими тваринами в Одеському зоопарку поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з ними. Заяву подали зоозахисники, а екоінспекція вже підтвердила порушення під час перевірки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Повідомлення зоозахисників.

Перевірки в зоопарку

За їхніми даними, юристки організації подали офіційну заяву до поліції Одеської області. Після цього Держекоінспекція провела позапланову перевірку, яка підтвердила, що умови утримання тварин у зоопарку не відповідають вимогам. Інспектори склали припис на усунення порушень і направили запит до Міністерства економіки, щоб перевірити, чи їх виконано.

Наразі екологічна інспекція очікує наказу Мінекономіки для повторної перевірки.

Проти зоопарку відкрили провадження

Тим часом Приморська окружна прокуратура Одеси відкрила кримінальне провадження проти керівництва зоопарку за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

В UAnimals закликають правоохоронців ретельно розслідувати справу, покарати винних і вилучити тварин, які нині перебувають у неналежних умовах.

Нагадаємо, у зоні Чорнобильського заповідника знову помітили рись. Також ми писали, що на Одещині пенсіонер із рушниці вистрілив у собаку свого односельця та намагався позбутися тіла.