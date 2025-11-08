Видео
Україна
Видео

Против Одесского зоопарка открыли уголовное дело — за что

Против Одесского зоопарка открыли уголовное дело — за что

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:27
обновлено: 15:57
Уголовное дело против Одесского зоопарка: детали
Одесский зоопарк. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После публикации фото и видео с измученными животными в Одесском зоопарке полиция открыла уголовное производство за жестокое обращение с ними. Заявление подали зоозащитники, а экоинспекция уже подтвердила нарушения во время проверки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Читайте также:
Проти Одеського зоопарку відкрили кримінальну справу — за що - фото 1
Сообщение зоозащитников. Фото: скриншот из Facebook

Проверки в зоопарке

По их данным, юристки организации подали официальное заявление в полицию Одесской области. После этого Госэкоинспекция провела внеплановую проверку, которая подтвердила, что условия содержания животных в зоопарке не соответствуют требованиям. Инспекторы составили предписание на устранение нарушений и направили запрос в Министерство экономики, чтобы проверить, выполнены ли они.

Сейчас экологическая инспекция ожидает приказа Минэкономики для повторной проверки.

Против зоопарка открыли производство

Тем временем Приморская окружная прокуратура Одессы открыла уголовное производство против руководства зоопарка по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

В UAnimals призывают правоохранителей тщательно расследовать дело, наказать виновных и изъять животных, которые сейчас находятся в ненадлежащих условиях.

Напомним, в зоне Чернобыльского заповедника снова заметили рысь. Также мы писали, что в Одесской области пенсионер из ружья выстрелил в собаку своего односельчанина и пытался избавиться от тела.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
