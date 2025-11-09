Видео
Котики под капотом — одесситов призывают проверять авто

Котики под капотом — одесситов призывают проверять авто

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:00
обновлено: 12:02
Одесситов призывают проверять авто - под капотом может спать кот
Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесской области

С наступлением холодов уличные животные ищут теплые места, и чаще всего находят их прямо под капотом автомобиля. Одесситов призывают быть внимательными перед тем, как заводить машину.

Сохранить жизнь животного призывают в Патрульной полиции Одесской области.

Где прячутся животные

По их словам, с приходом осенних холодов коты и собаки ищут любое укромное место, чтобы согреться. И часто такими "укрытиями" становятся машины. Они прячутся под капотом, в колесных арках или даже в выхлопных трубах.

Как проверить, нет ли животного под авто

Патрульные напоминают одесситам: перед тем как завести авто, стоит проверить, не притаилось ли там животное. Достаточно постучать по капоту или нажать на гудок. Затем стоит подождать несколько секунд — испуганный кот может сначала не сразу вылезти, а спрятаться глубже. Также важно прислушаться: иногда можно услышать мяуканье или шорох.

Такие простые действия могут предотвратить трагедию. Ведь каждый год бывают случаи, когда животные получают травмы из-за неосторожности водителей.

"Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить несчастные случаи и сохранить жизнь животным, которые ищут спасения от холода", — отмечают одесские спасатели.

Напомним, после публикации фото и видео с измученными косулями в Одесском зоопарке полиция открыла уголовное производство против заведения за жестокое обращение с животными. В Измаильском районе местные власти согласовали проведение отстрела лисиц, шакалов и кабанов из-за резкого увеличения их количества.

Одесса животные авто Одесская область зима Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
