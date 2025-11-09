Одесситов призывают проверять авто - под капотом может спать кот

Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесской области

С наступлением холодов уличные животные ищут теплые места, и чаще всего находят их прямо под капотом автомобиля. Одесситов призывают быть внимательными перед тем, как заводить машину.

Сохранить жизнь животного призывают в Патрульной полиции Одесской области.

Где прячутся животные

По их словам, с приходом осенних холодов коты и собаки ищут любое укромное место, чтобы согреться. И часто такими "укрытиями" становятся машины. Они прячутся под капотом, в колесных арках или даже в выхлопных трубах.

Как проверить, нет ли животного под авто

Патрульные напоминают одесситам: перед тем как завести авто, стоит проверить, не притаилось ли там животное. Достаточно постучать по капоту или нажать на гудок. Затем стоит подождать несколько секунд — испуганный кот может сначала не сразу вылезти, а спрятаться глубже. Также важно прислушаться: иногда можно услышать мяуканье или шорох.

Такие простые действия могут предотвратить трагедию. Ведь каждый год бывают случаи, когда животные получают травмы из-за неосторожности водителей.

"Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить несчастные случаи и сохранить жизнь животным, которые ищут спасения от холода", — отмечают одесские спасатели.

