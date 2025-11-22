Реконструкція Одеського зоопарку під час війни — що відомо

Тварини в Одеському зоопарку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку заявили про гостру потребу у продовженні реконструкції, яка практично зупинилася через війну. Попри вже зведені сучасні вольєри для тигрів, ведмедів і левів, частина території досі потребує оновлення.

Які проблеми стали найбільш критичними та чому самотужки зоопарк не може впоратися журналістам Новини.LIVE розповів директор звіринцю Ігор Бєляков.

Реконструкція сповільнилась через війну

Ігор Бєляков каже, що найбільша проблема зараз — зупинка реконструкції. За три роки вдалося побудувати нові вольєри для тигрів, ведмедів і левів, які відповідають сучасним українським та європейським нормам. Однак частина старих споруд залишається морально та фізично зношеною.

"Є кілька старих вольєрів, які вже відстали і фізично, і морально. Тварини там почуваються нормально, але за документами ці конструкції більше не відповідають вимогам. Щоб усе привести до ладу, потрібне фінансування", — розповів директор звіринцю.

На що бракує коштів

За його словами, частину нових об’єктів зоопарк будував за власні кошти — із доходів від вхідної каси. Новий вхід та озеро облаштували за кошти міського бюджету, окремі вольєри стали меценатськими проєктами. Бєляков додає, що найбільших витрат потребують нові приміщення для великих тварин і хижаків.

"Нам потрібен новий слоновник, нові вольєри для левів, леопарда і гієн. Теоретично ми могли б зробити це самі, але на все йде багато часу. Ми не заробляємо настільки, щоб оновити комплекс власними силами", — додає директор зоопарку.

Ракетні удари пошкодили інфраструктуру зоопарку

Він також розповів, що у 2025 році територія зоопарку двічі потрапляла під обстріли. Один з ударів зруйнував сіносховище в господарській частині, інший — вибив вікна та пошкодив стелю у приміщенні акватераріуму. Частину робіт уже відновили за кошти міста.

"Сіносховище нам вдалося швидко відновити. А от стеля в акватераріумі й досі потребує ремонту. Війна накладає свої наслідки, але тварини весь час залишались у теплі й з кормами", — зазначив Бєляков.

