Україна
Главная Одесса Старые вольеры и нехватка средств — ситуация в Одесском зоопарке

Старые вольеры и нехватка средств — ситуация в Одесском зоопарке

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 12:46
обновлено: 12:26
Реконструкция Одесского зоопарка во время войны - что известно
Животные в Одесском зоопарке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке заявили об острой необходимости в продолжении реконструкции, которая практически остановилась из-за войны. Несмотря на уже возведенные современные вольеры для тигров, медведей и львов, часть территории до сих пор нуждается в обновлении.

Какие проблемы стали наиболее критическими и почему самостоятельно зоопарк не может справиться журналистам Новини.LIVE рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

Читайте также:

Реконструкция замедлилась из-за войны

Игорь Беляков говорит, что самая большая проблема сейчас — остановка реконструкции. За три года удалось построить новые вольеры для тигров, медведей и львов, которые соответствуют современным украинским и европейским нормам. Однако часть старых сооружений остается морально и физически изношенной.

"Есть несколько старых вольеров, которые уже отстали и физически, и морально. Животные там чувствуют себя нормально, но по документам эти конструкции больше не соответствуют требованиям. Чтобы все привести в порядок, необходимо финансирование", — рассказал директор зверинца.

На что не хватает средств

По его словам, часть новых объектов зоопарк строил за собственные средства — из доходов от входной кассы. Новый вход и озеро обустроили за средства городского бюджета, отдельные вольеры стали меценатскими проектами. Беляков добавляет, что наибольших затрат требуют новые помещения для крупных животных и хищников.

"Нам нужен новый слоновник, новые вольеры для львов, леопарда и гиен. Теоретически мы могли бы сделать это сами, но на все уходит много времени. Мы не зарабатываем настолько, чтобы обновить комплекс собственными силами", — добавляет директор зоопарка.

Ракетные удары повредили инфраструктуру зоопарка

Он также рассказал, что в 2025 году территория зоопарка дважды попадала под обстрелы. Один из ударов разрушил сенохранилище в хозяйственной части, другой — выбил окна и повредил потолок в помещении акватеррариума. Часть работ уже восстановили за средства города.

"Сенохранилище нам удалось быстро восстановить. А вот потолок в акватеррариуме до сих пор нуждается в ремонте. Война накладывает свои последствия, но животные все время оставались в тепле и с кормами", — отметил Беляков.

Напомним, 15 ноября, из зооуголка в Хмельницком сбежали две львицы. Также мы писали, что одесситов призывают перед поездкой осматривать автомобиль, чтобы убедиться, что не спрятался там кот.

Одесса животные деньги Одесская область зоопарк Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
