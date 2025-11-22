Реконструкция Одесского зоопарка во время войны - что известно

Старые вольеры и нехватка средств — ситуация в Одесском зоопарке
В Одесском зоопарке заявили об острой необходимости в продолжении реконструкции, которая практически остановилась из-за войны. Несмотря на уже возведенные современные вольеры для тигров, медведей и львов, часть территории до сих пор нуждается в обновлении.
Какие проблемы стали наиболее критическими и почему самостоятельно зоопарк не может справиться журналистам Новини.LIVE рассказал директор зверинца Игорь Беляков.
Реконструкция замедлилась из-за войны
Игорь Беляков говорит, что самая большая проблема сейчас — остановка реконструкции. За три года удалось построить новые вольеры для тигров, медведей и львов, которые соответствуют современным украинским и европейским нормам. Однако часть старых сооружений остается морально и физически изношенной.
"Есть несколько старых вольеров, которые уже отстали и физически, и морально. Животные там чувствуют себя нормально, но по документам эти конструкции больше не соответствуют требованиям. Чтобы все привести в порядок, необходимо финансирование", — рассказал директор зверинца.
На что не хватает средств
По его словам, часть новых объектов зоопарк строил за собственные средства — из доходов от входной кассы. Новый вход и озеро обустроили за средства городского бюджета, отдельные вольеры стали меценатскими проектами. Беляков добавляет, что наибольших затрат требуют новые помещения для крупных животных и хищников.
"Нам нужен новый слоновник, новые вольеры для львов, леопарда и гиен. Теоретически мы могли бы сделать это сами, но на все уходит много времени. Мы не зарабатываем настолько, чтобы обновить комплекс собственными силами", — добавляет директор зоопарка.
Ракетные удары повредили инфраструктуру зоопарка
Он также рассказал, что в 2025 году территория зоопарка дважды попадала под обстрелы. Один из ударов разрушил сенохранилище в хозяйственной части, другой — выбил окна и повредил потолок в помещении акватеррариума. Часть работ уже восстановили за средства города.
"Сенохранилище нам удалось быстро восстановить. А вот потолок в акватеррариуме до сих пор нуждается в ремонте. Война накладывает свои последствия, но животные все время оставались в тепле и с кормами", — отметил Беляков.
