Реконструкция Одесского зоопарка во время войны - что известно

В Одесском зоопарке заявили об острой необходимости в продолжении реконструкции, которая практически остановилась из-за войны. Несмотря на уже возведенные современные вольеры для тигров, медведей и львов, часть территории до сих пор нуждается в обновлении.

Какие проблемы стали наиболее критическими и почему самостоятельно зоопарк не может справиться журналистам Новини.LIVE рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

Реконструкция замедлилась из-за войны

Игорь Беляков говорит, что самая большая проблема сейчас — остановка реконструкции. За три года удалось построить новые вольеры для тигров, медведей и львов, которые соответствуют современным украинским и европейским нормам. Однако часть старых сооружений остается морально и физически изношенной.

"Есть несколько старых вольеров, которые уже отстали и физически, и морально. Животные там чувствуют себя нормально, но по документам эти конструкции больше не соответствуют требованиям. Чтобы все привести в порядок, необходимо финансирование", — рассказал директор зверинца.

На что не хватает средств

По его словам, часть новых объектов зоопарк строил за собственные средства — из доходов от входной кассы. Новый вход и озеро обустроили за средства городского бюджета, отдельные вольеры стали меценатскими проектами. Беляков добавляет, что наибольших затрат требуют новые помещения для крупных животных и хищников.

"Нам нужен новый слоновник, новые вольеры для львов, леопарда и гиен. Теоретически мы могли бы сделать это сами, но на все уходит много времени. Мы не зарабатываем настолько, чтобы обновить комплекс собственными силами", — добавляет директор зоопарка.

Ракетные удары повредили инфраструктуру зоопарка

Он также рассказал, что в 2025 году территория зоопарка дважды попадала под обстрелы. Один из ударов разрушил сенохранилище в хозяйственной части, другой — выбил окна и повредил потолок в помещении акватеррариума. Часть работ уже восстановили за средства города.

"Сенохранилище нам удалось быстро восстановить. А вот потолок в акватеррариуме до сих пор нуждается в ремонте. Война накладывает свои последствия, но животные все время оставались в тепле и с кормами", — отметил Беляков.

