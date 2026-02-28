Проблеми Одеського зоопарку: акватераріум, вольєри, гроші та атракціони

Одеський зоопарк. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку накопичилися проблеми, які вже не сховаєш за косметичними ремонтами. Йдеться про аварійний акватераріум після "прильоту", застарілі вольєри, територію, зайняту атракціонами, і зарплати, на які люди ледь тримаються.

Про це інформує Новини.LIVE

Проблеми одеського зоопарку

Проблеми в зоопарку є давно, але тепер їх озвучили відкрито. Найбільше занепокоєння викликає акватераріум. Після вибухової хвилі від "прильоту" стеля будівлі прогнулася. Повної реконструкції поки що не планують — це занадто дорого.

Інша болюча тема — це старі вольєри та зношена інфраструктура. Частина об’єктів морально застаріла і не відповідає сучасним стандартам утримання тварин. При цьому територія зоопарку — лише 6,5 гектара, а колекція налічує 233 види і близько 1700 тварин. Простору не вистачає.

Зарплати робітникам зоопарку

Не менше запитань викликає фінансування. Директор зоопарку Ігор Біляков заявив, що більшість працівників отримує "на руки по 6200 гривень". За його словами, люди залишаються через любов до тварин, але ресурсів бракує. Він також нагадав, що міська програма розвитку "Зоопарк 100", ухвалена ще у 2013 році, майже не фінансувалася, тому багато змін робили за рахунок власних доходів установи.

На тлі цих проблем у міській раді створили робочу групу. Її завдання — оцінити ефективність роботи зоопарку та умови утримання тварин. Матеріали мають зібрати до 6 березня 2026 року, а звіт із висновками та рекомендаціями подати до 10 березня.

Існування зоопарку під загрозою

