Україна
В Одесі знову б'ють на сполох через зоопарк — що не так зараз

В Одесі знову б’ють на сполох через зоопарк — що не так зараз

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 14:00
Проблеми Одеського зоопарку: акватераріум, вольєри, гроші та атракціони
Одеський зоопарк. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку накопичилися проблеми, які вже не сховаєш за косметичними ремонтами. Йдеться про аварійний акватераріум після "прильоту", застарілі вольєри, територію, зайняту атракціонами, і зарплати, на які люди ледь тримаються. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на засідання робочої групи з оцінки ефективності діяльності КУ "Одеський зоопарк".

Читайте також:

Проблеми одеського зоопарку

Проблеми в зоопарку є давно, але тепер їх озвучили відкрито. Найбільше занепокоєння викликає акватераріум. Після вибухової хвилі від "прильоту" стеля будівлі прогнулася. Повної реконструкції поки що не планують — це занадто дорого. 

Інша болюча тема — це старі вольєри та зношена інфраструктура. Частина об’єктів морально застаріла і не відповідає сучасним стандартам утримання тварин. При цьому територія зоопарку — лише 6,5 гектара, а колекція налічує 233 види і близько 1700 тварин. Простору не вистачає.

Зарплати робітникам зоопарку

Не менше запитань викликає фінансування. Директор зоопарку Ігор Біляков заявив, що більшість працівників отримує "на руки по 6200 гривень". За його словами, люди залишаються через любов до тварин, але ресурсів бракує. Він також нагадав, що міська програма розвитку "Зоопарк 100", ухвалена ще у 2013 році, майже не фінансувалася, тому багато змін робили за рахунок власних доходів установи.

На тлі цих проблем у міській раді створили робочу групу. Її завдання — оцінити ефективність роботи зоопарку та умови утримання тварин. Матеріали мають зібрати до 6 березня 2026 року, а звіт із висновками та рекомендаціями подати до 10 березня.

Зазначимо, що площа зоопарку в Одесі становить 6,5 га, а колекція налічує 233 види і близько 1700 тварин. 

Існування зоопарку під загрозою

Раніше в Одеському зоопарку заявили про серйозну загрозу його існуванню через постійні атаки з боку груп осіб, які називають себе зоозахисниками. Адміністрація скаржиться на нескінченні фейкові доноси та скарги, які блокують нормальну роботу закладу. Через постійні перевірки та аудити фахівці просто не мають часу повноцінно опікуватися своїми підопічними.

Нагадаємо, в Одесі суд наклав арешт на будівлі Одеського зоологічного парку. Рішення ухвалили в межах кримінального провадження про можливе привласнення бюджетних коштів. Слідство підозрює зловживання під час капітального ремонту системи опалення.

Також ми писали, що попри війну та наслідки обстрілів, усі тварини в Одеському зоопарку забезпечені теплом, кормами й укриттями на період холодів. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
