Україна
В Тузловские лиманы, что на Одесчине вернулись розовые фламинго

В Тузловские лиманы, что на Одесчине вернулись розовые фламинго

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:51
Фламинго вернулись в Тузловские лиманы на Одесчину: что известно
Розовые фламинго на лимане. Фото: Иван Русев

В Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Они поселились в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Читайте также:

Первые птицы в Одесской области

По его данным, 27 и 28 февраля в парке появились первые "разведчики" — небольшие стаи фламинго, которые традиционно прилетают перед формированием большой колонии. Это означает, что сезон гнездования может начаться раньше, чем ожидали экологи.

"Первые стаи прилетели со стороны Черного моря. Это разведчики. Они всегда прилетают первыми, чтобы оценить ситуацию", — отмечает И ван Русев.

Розовые фламинго — крупнейшие из семейства фламинговых в Европе. Они питаются мелкими ракообразными и водорослями, которые и придают их перьям характерный розовый оттенок. Для гнездования выбирают мелководье соленых и солоноватых водоемов. Гнезда строят из ила прямо на открытых участках, где колония может насчитывать сотни пар.

Гнездование фламинго

В Тузловских лиманах фламинго впервые загнездились в 2023 году. Тогда это стало историческим событием для Украины — птицы вывели около 200 птенцов, которых ученые кольцевали для дальнейшего мониторинга.

Следующие годы оказались сложными. В 2024 году гнездование сорвалось. В 2025 году птицы снова пытались сформировать колонии на разных лиманах парка, однако вырастить птенцов снова не удалось.

"В 2023 году мы впервые получили 200 птенцов. В 2024 году 400 гнезд было разрушено. В 2025 году они снова пытались, но птенцов не было. Очень надеемся, что 2026 год будет более спокойным для этих птиц", — пишет эколог.

Эколог Иван Русев объясняет, что фламинго очень чувствительны к шуму, взрывам и резким изменениям окружающей среды. Именно поэтому любые факторы войны влияют на их поведение.

Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией. Если в ближайшие недели к лиманам подтянутся большие стаи, в парке снова могут сформироваться колонии.

Напомним, на берегу Куяльницкого лимана одесситы символически попрощались с зимой. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.

Также мы писали о проблемах в Одесском зоопарке. Речь идет об аварийном акватеррариуме после "прилета", устаревших вольерах, территории и зарплатах, на которые люди едва держатся.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
