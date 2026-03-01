Видео
Главная Одесса На Куяльнике одесситы сожгли чучело зимы — фоторепортаж

На Куяльнике одесситы сожгли чучело зимы — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 10:22
Как одесситы провожали зиму на на Куяльницком лимане
Люди танцуют. Фото: НПП "Куяльницкий"

В последний день февраля, одесситы провели зиму на Куяльницком лимане с костром, песнями и хороводами. Главным событием стало сжигание соломенного чучела. После действа гостей угощали горячей едой под открытым небом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Национальный природный парк "Куяльницкий".

Проводы зимы на Куяльнике

На берегу Куяльницкого лимана собрались горожане, чтобы символически попрощаться с зимой. Люди приходили семьями, с друзьями, с детьми. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.

Люди танцюють під час обряду
Танцы возле лимана в честь праздника. Фото: НПП "Куяльницкий"
Опудало зими
Чучело из соломы. Фото: НПП "Куяльницкий"
Люди на березі Куяльника
Сожжение чучела зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

В центре площадки установили соломенное чучело — символ зимы. Его сожжение имеет давние корни и связано с традициями Масленицы или Колодия. Огонь в этом обряде символизирует очищение и обновление. По поверью, вместе с пламенем сгорает все плохое, а на смену приходит весна.

Опудало з соломи
Соломенное чучело зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

По поверью, вместе с пламенем сгорают проблемы, а люди оставляют в прошлом все тяжелое. Именно поэтому участники не просто наблюдали, а становились частью обряда — водили хороводы, пели традиционные песни и загадывали пожелания на весну.

Чоловік біля вогню
Мужчина поддерживает костер. Фото: НПП "Куяльницкий"

Куяльницкий лиман для такого действа выбрали не случайно. Это одно из природных мест Одесской области, известное своими лечебными грязями и соленым воздухом. Открытое пространство, вода и степь создают ощущение свободы, поэтому подобные мероприятия здесь приобретают особую атмосферу.

Каркас після спалення опудала
Сожжение чучела зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

После обрядовой части гостей ждало угощение. Прямо на костре готовили горячую пищу, которой могли угоститься все желающие.

Багаття на березі Куяльника
Костер, на котором готовили еду. Фото: НПП "Куяльницкий"

Что известно о Куяльницком лимане

Отдельно стоит сказать о самом Куяльницком лимане. Это один из крупнейших соленых лиманов Украины, расположенный к северо-западу от Одессы. Его длина — около 28 километров, ширина достигает трех километров. Рядом находится самая низкая точка страны — примерно пять метров ниже уровня моря. Лиман известен лечебными грязями и минеральной водой, благодаря которым работает курорт "Куяльник". Из-за высокой солености воду иногда сравнивают с Мертвым морем. В то же время экологи не раз предупреждали о проблеме обмеления и роста солености из-за недостатка воды из реки Большой Куяльник.

Опудало зими на Куяльнику
Куяльницкий лиман. Фото: НПП "Куяльницкий"

Напомним, ранее мы показывали, как празднуют Масленицу в столице Украины. Так, 21 февраля на ВДНХ собрались сотни киевлян, чтобы провести зиму и призвать весну прийти.

Также мы писали, что украинцев призывают отказаться от празднования Масленицы. Ведь настоящий украинский праздник встречи весны — это Колодий. Главным блюдом этого праздника являются вареники, а не блины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
