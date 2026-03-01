Как одесситы провожали зиму на на Куяльницком лимане

Люди танцуют. Фото: НПП "Куяльницкий"

В последний день февраля, одесситы провели зиму на Куяльницком лимане с костром, песнями и хороводами. Главным событием стало сжигание соломенного чучела. После действа гостей угощали горячей едой под открытым небом.

Проводы зимы на Куяльнике

На берегу Куяльницкого лимана собрались горожане, чтобы символически попрощаться с зимой. Люди приходили семьями, с друзьями, с детьми. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.

Танцы возле лимана в честь праздника. Фото: НПП "Куяльницкий"

Чучело из соломы. Фото: НПП "Куяльницкий"

Сожжение чучела зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

В центре площадки установили соломенное чучело — символ зимы. Его сожжение имеет давние корни и связано с традициями Масленицы или Колодия. Огонь в этом обряде символизирует очищение и обновление. По поверью, вместе с пламенем сгорает все плохое, а на смену приходит весна.

Соломенное чучело зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

По поверью, вместе с пламенем сгорают проблемы, а люди оставляют в прошлом все тяжелое. Именно поэтому участники не просто наблюдали, а становились частью обряда — водили хороводы, пели традиционные песни и загадывали пожелания на весну.

Мужчина поддерживает костер. Фото: НПП "Куяльницкий"

Куяльницкий лиман для такого действа выбрали не случайно. Это одно из природных мест Одесской области, известное своими лечебными грязями и соленым воздухом. Открытое пространство, вода и степь создают ощущение свободы, поэтому подобные мероприятия здесь приобретают особую атмосферу.

Сожжение чучела зимы. Фото: НПП "Куяльницкий"

После обрядовой части гостей ждало угощение. Прямо на костре готовили горячую пищу, которой могли угоститься все желающие.

Костер, на котором готовили еду. Фото: НПП "Куяльницкий"

Что известно о Куяльницком лимане

Отдельно стоит сказать о самом Куяльницком лимане. Это один из крупнейших соленых лиманов Украины, расположенный к северо-западу от Одессы. Его длина — около 28 километров, ширина достигает трех километров. Рядом находится самая низкая точка страны — примерно пять метров ниже уровня моря. Лиман известен лечебными грязями и минеральной водой, благодаря которым работает курорт "Куяльник". Из-за высокой солености воду иногда сравнивают с Мертвым морем. В то же время экологи не раз предупреждали о проблеме обмеления и роста солености из-за недостатка воды из реки Большой Куяльник.

Куяльницкий лиман. Фото: НПП "Куяльницкий"

Напомним, ранее мы показывали, как празднуют Масленицу в столице Украины. Так, 21 февраля на ВДНХ собрались сотни киевлян, чтобы провести зиму и призвать весну прийти.

Также мы писали, что украинцев призывают отказаться от празднования Масленицы. Ведь настоящий украинский праздник встречи весны — это Колодий. Главным блюдом этого праздника являются вареники, а не блины.