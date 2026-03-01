Как одесситы провожали зиму на на Куяльницком лимане

На Куяльнике одесситы сожгли чучело зимы — фоторепортаж
В последний день февраля, одесситы провели зиму на Куяльницком лимане с костром, песнями и хороводами. Главным событием стало сжигание соломенного чучела. После действа гостей угощали горячей едой под открытым небом.
Проводы зимы на Куяльнике
На берегу Куяльницкого лимана собрались горожане, чтобы символически попрощаться с зимой. Люди приходили семьями, с друзьями, с детьми. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.
В центре площадки установили соломенное чучело — символ зимы. Его сожжение имеет давние корни и связано с традициями Масленицы или Колодия. Огонь в этом обряде символизирует очищение и обновление. По поверью, вместе с пламенем сгорает все плохое, а на смену приходит весна.
По поверью, вместе с пламенем сгорают проблемы, а люди оставляют в прошлом все тяжелое. Именно поэтому участники не просто наблюдали, а становились частью обряда — водили хороводы, пели традиционные песни и загадывали пожелания на весну.
Куяльницкий лиман для такого действа выбрали не случайно. Это одно из природных мест Одесской области, известное своими лечебными грязями и соленым воздухом. Открытое пространство, вода и степь создают ощущение свободы, поэтому подобные мероприятия здесь приобретают особую атмосферу.
После обрядовой части гостей ждало угощение. Прямо на костре готовили горячую пищу, которой могли угоститься все желающие.
Что известно о Куяльницком лимане
Отдельно стоит сказать о самом Куяльницком лимане. Это один из крупнейших соленых лиманов Украины, расположенный к северо-западу от Одессы. Его длина — около 28 километров, ширина достигает трех километров. Рядом находится самая низкая точка страны — примерно пять метров ниже уровня моря. Лиман известен лечебными грязями и минеральной водой, благодаря которым работает курорт "Куяльник". Из-за высокой солености воду иногда сравнивают с Мертвым морем. В то же время экологи не раз предупреждали о проблеме обмеления и роста солености из-за недостатка воды из реки Большой Куяльник.
