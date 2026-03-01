Проводи зими на Куяльницькому лимані: як святкували одесити

Люди танцюють. Фото: НПП "Куяльницький"

Одесити провели зиму на Куяльницькому лимані з багаттям, піснями та хороводами. Головною подією стало спалювання солом’яного опудала — давній обряд очищення і оновлення. Після дійства гостей пригощали гарячою їжею просто неба.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Національний природний парк "Куяльницький".

Проводи зими на Куяльнику

На березі Куяльницького лиману зібралися містяни, щоб символічно попрощатися із зимою. Люди приходили родинами, із друзями, з дітьми. Поки сонце повільно хилилося до горизонту, учасники водили хороводи, співали народних пісень і чекали на головний момент вечора.

Танці біля лиману на честь свята. Фото: НПП "Куяльницький"

Опудало з соломи. Фото: НПП "Куяльницький"

Спалення опудала зими. Фото: НПП "Куяльницький"

У центрі майданчика встановили солом’яне опудало — символ зими. Його спалення має давнє коріння і пов’язане з традиціями Масниці або Колодія. Вогонь у цьому обряді символізує очищення та оновлення. За повір’ям, разом із полум’ям згорає все погане, а на зміну приходить весна.

Солом'яне опудало зими. Фото: НПП "Куяльницький"

За повір’ям, разом із полум’ям згорають негаразди, а люди залишають у минулому все важке. Саме тому учасники не просто спостерігали, а ставали частиною обряду — водили хороводи, співали традиційних пісень і загадували побажання на весну.

Чоловік підтримує багаття. Фото: НПП "Куяльницький"

Куяльницький лиман для такого дійства обрали не випадково. Це одне з природних місць Одещини, відоме своїми лікувальними грязями та солоним повітрям. Відкритий простір, вода і степ створюють відчуття свободи, тому подібні заходи тут набувають особливої атмосфери.

Спалення опудала зими. Фото: НПП "Куяльницький"

Після обрядової частини гостей чекало частування. Просто на вогнищі готували гарячу їжу, якою могли пригоститися всі охочі.

Багаття, на якому готували їжу. Фото: НПП "Куяльницький"

Що відомо про Куяльницький лиман

Окремо варто сказати про сам Куяльницький лиман. Це один із найбільших солоних лиманів України, розташований на північний захід від Одеси. Його довжина — близько 28 кілометрів, ширина сягає трьох кілометрів. Поруч знаходиться найнижча точка країни — приблизно п’ять метрів нижче рівня моря. Лиман відомий лікувальними грязями та мінеральною водою, завдяки яким працює курорт "Куяльник". Через високу солоність воду іноді порівнюють із Мертвим морем. Водночас екологи не раз попереджали про проблему обміління та зростання солоності через нестачу води з річки Великий Куяльник.

Куяльницький лиман. Фото: НПП "Куяльницький"

