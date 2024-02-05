Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські прокурори завадили приватизації санаторію "Куяльник" — деталі arrow

Одеські прокурори завадили приватизації санаторію "Куяльник" — деталі

5 лютого 2024 19:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Одеські прокурори завадили приватизації санаторію "Куяльник" — деталі
Поліцейський та прокурор з держреєстраторкою одеського санаторію "Куяльник". Фото: Одеська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Одеська облпрокуратура повідомила про підозру держреєстратору у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах санаторію "Куяльник" в Одеській області. Таким чином правоохоронці запобігли приватизації оздоровчого комплексу. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України

Читайте також:

На Одещині запобігли приватизації санаторію "Куяльник"

Слідство встановило, що держреєстраторка у 2019 році без правових підстав зареєструвала за приватним підприємством власність на майно об'єднання санаторно-курортних установ на курорті "Куяльник".

Одеські прокурори завадили приватизації санаторію «Куяльник» — деталі
Підозрювана підписує протокол. Джерело: Одеська обласна прокуратура

Через такі дії законному власнику санаторію завдано близько мільярда гривень збитків.

Одеські прокурори завадили приватизації санаторію «Куяльник» — деталі
Санаторій "Куяльник". Джерело: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці зазначили, що незадовго до цього суд задовольнив позов прокурорів та повернув санаторій у державну власність. Наразі прокуратура забезпечує виконання судового рішення, а правом власності на санаторій володіє держава.

Одеські прокурори завадили приватизації санаторію «Куяльник» — деталі
Територія санаторію "Куяльник". Джерело: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше СБУ затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

Тим часом правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками. 

приватизація
Україна
Офіс генерального прокурора
Одеська область
Кримінал
прокурори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі