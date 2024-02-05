Одеські прокурори завадили приватизації санаторію «Куяльник» — деталі

Поліцейський та прокурор з держреєстраторкою одеського санаторію "Куяльник". Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська облпрокуратура повідомила про підозру держреєстратору у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах санаторію "Куяльник" в Одеській області. Таким чином правоохоронці запобігли приватизації оздоровчого комплексу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Слідство встановило, що держреєстраторка у 2019 році без правових підстав зареєструвала за приватним підприємством власність на майно об'єднання санаторно-курортних установ на курорті "Куяльник".

Підозрювана підписує протокол. Джерело: Одеська обласна прокуратура

Через такі дії законному власнику санаторію завдано близько мільярда гривень збитків.

Санаторій "Куяльник". Джерело: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці зазначили, що незадовго до цього суд задовольнив позов прокурорів та повернув санаторій у державну власність. Наразі прокуратура забезпечує виконання судового рішення, а правом власності на санаторій володіє держава.

Територія санаторію "Куяльник". Джерело: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше СБУ затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

Тим часом правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.