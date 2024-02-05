Одесские прокуроры помешали приватизации санатория "Куяльник" — детали

Полицейский и прокурор с госрегистратором одесского санатория "Куяльник". Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская облпрокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах санатория "Куяльник" в Одесской области. Таким образом правоохранители предотвратили приватизацию оздоровительного комплекса.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Следствие установило, что госрегистратор в 2019 году без правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием собственность на имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник".

Подозреваемая подписывает протокол. Источник: Одесская областная прокуратура

Из-за таких действий законному владельцу санатория нанесено около миллиарда гривен ущерба.

Санаторий "Куяльник". Источник: Одесская областная прокуратура

Правоохранители отметили, что незадолго до этого суд удовлетворил иск прокуроров и вернул санаторий в государственную собственность. В настоящее время прокуратура обеспечивает исполнение судебного решения, а правом собственности на санаторий владеет государство.

Территория санатория "Куяльник". Источник: Одесская областная прокуратура

Напомним, ранее СБУ задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

Между тем, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.