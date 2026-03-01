Відео
Головна Одеса На Одещину до Тузлівських лиманів повернулися рожеві фламінго

На Одещину до Тузлівських лиманів повернулися рожеві фламінго

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:51
Фламінго повернулися до Тузлівських лиманів: що відомо
Рожеві фламінго на лимані. Фото: Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русєва.

Читайте також:

Перші птахи на Одещині

За його даними, 27 та 28 лютого у парку з’явилися перші "розвідники" — невеликі зграї фламінго, які традиційно прилітають перед формуванням великої колонії. Це означає, що сезон гніздування може розпочатися раніше, ніж очікували екологи.

"Перші зграї прилетіли з боку Чорного моря. Це розвідники. Вони завжди прилітають першими, щоб оцінити ситуацію", — зазначає І ван Русєв.

Рожеві фламінго — найбільші з родини фламінгових у Європі. Вони живляться дрібними ракоподібними та водоростями, які й надають їхньому пір’ю характерного рожевого відтінку. Для гніздування обирають мілководдя солоних і солонуватих водойм. Гнізда будують із мулу просто на відкритих ділянках, де колонія може налічувати сотні пар.

Гніздування фламінго

У Тузлівських лиманах фламінго вперше загніздилися у 2023 році. Тоді це стало історичною подією для України — птахи вивели близько 200 пташенят, яких науковці кільцювали для подальшого моніторингу.

Наступні роки виявилися складними. У 2024 році гніздування зірвалося. У 2025 році птахи знову намагалися сформувати колонії на різних лиманах парку, однак виростити пташенят знову не вдалося.

"У 2023 році ми вперше отримали 200 пташенят. У 2024 році 400 гнізд було зруйновано. У 2025 році вони знову намагалися, але пташенят не було. Дуже сподіваємося, що 2026 рік буде спокійнішим для цих птахів", — пише еколог.

Еколог Іван Русєв пояснює, що фламінго дуже чутливі до шуму, вибухів і різких змін довкілля. Саме тому будь-які фактори війни впливають на їхню поведінку.

Фахівці продовжують спостерігати за ситуацією. Якщо найближчими тижнями до лиманів підтягнуться великі зграї, у парку знову можуть сформуватися колонії.

Нагадаємо, на березі Куяльницького лиману одесити символічно попрощалися із зимою. Поки сонце повільно хилилося до горизонту, учасники водили хороводи, співали народних пісень і чекали на головний момент вечора.

Також ми писали про проблеми в Одеському зоопарку. Йдеться про аварійний акватераріум після "прильоту", застарілі вольєри, територію і зарплати, на які люди ледь тримаються. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
