Одеський зоопарк хочуть перенести у парк Савицького

Пелікани в зоопарку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі запропонували перенести міський зоопарк до парку Савицького. Ідею висунули місцеві активісти, пояснюючи її замалими вольєрами та застарілими умовами утримання тварин. Директор зоопарку Ігор Бєляков виступив проти такого плану. За його словами, під час війни реалізувати проєкт майже неможливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Перенесення зоопарку

Одеські активістки Олександра Гарбарь та Анжеліка Карапетян запропонували створити новий зоопарк у парку Савицького. За їхньою ідеєю, на нинішній території мають залишитися лише птахи, а для інших тварин хочуть збудувати новий сучасний комплекс. Після завершення робіт їх планують повернути до нового зоопарку. Автори ініціативи вважають, що так можна вирішити проблему невеликих вольєрів і застарілих стандартів утримання, які сформувалися ще десятки років тому.

"На території нинішнього зоопарку пропонують залишити тільки птахів, а для всіх інших тварин побудувати новий зоопарк у парку Савицького", — написав Біляков.

Нереальність ідеї

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков заявив, що сама ідея розширення виглядає привабливо, але реалізувати її зараз практично неможливо. За його словами, будівництво нового зоопарку з нуля потребує мільярдів гривень і стабільного фінансування, якого під час війни немає. Окрема проблема — перевезення тварин. Такий процес складний і небезпечний, особливо для старих або великих тварин. Зокрема, слониха Венді вже у похилому віці і може не пережити переїзд.

Бєляков також нагадав, що за останні роки в зоопарку з’явилися нові просторі вольєри для багатьох видів тварин. Їх вдалося побудувати за кошти від продажу квитків, і роботу з модернізації можна продовжувати поступово на нинішній території.

"Переміщення великої кількості диких тварин — надскладна і дуже ризикована справа. Спроба перевезти нашу слониху Венді у її віці може стати фатальною", — наголосив директор зоопарку.

Скандали з зоопарком

Навколо Одеського зоопарку тривають скандали та перевірки. Активісти подали низку скарг до правоохоронців, зокрема через будівництво котельні для слоновника. У 2024 році міськрада виділила близько 5 млн грн на нове опалювальне обладнання, щоб тварини не мерзли взимку. Згодом з’ясувалося, що акти виконаних робіт підписали ще до їх завершення. Гроші перерахували підряднику, але обладнання на той момент не запустили. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати коштів, а суд наклав арешт на будівлі зоопарку. У керівництві зоопарку такі звинувачення відкидають. Там заявляють, що проти установи ведеться інформаційна кампанія, яка має дискредитувати заклад і завадити його роботі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що територія Одеського зоопарку опинилася під загрозою забудови. Забудовник вже кілька років претендує на землю, де може з’явитися готель або інший об’єкт. Звіринець переживає складні часи, а коштів на розширення вольєрів і підтримку території бракує.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.