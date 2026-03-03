Забудова Одеського зоопарку: скандал з мітингом та позиція мерії

Вхід в зоопарк. Фото ілюстративне: Одеський зоопарк

Територія Одеського зоопарку опинилася під загрозою забудови. Забудовник вже кілька років претендує на землю, де може з’явитися готель або інший об’єкт. Звіринець переживає складні часи, а коштів на розширення вольєрів і підтримку території бракує.

Про це заявила депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова, передає Новини.LIVE.

Мітинг біля міськради

В Одесі мав пройти повномасштабний мітинг, спрямований проти зоопарку, проте замість заявлених сотні активістів під мерію прийшли лише п'ять осіб. Про це повідомила депутат міськради Анастасія Большедворова. Вона ж підкреслила, що чотири людини з так званих мітингувальників були схожі на підлітків, що наводило на думку про проплачену акцію. Політикиня іронічно зауважила, що якщо за таку акцію хтось платив гроші, то їх варто негайно повернути через нульовий результат.

Депутатка переконана, що активісти, які критикують умови утримання тварин, насправді працюють на руку забудовникам. За її інформацією, територія зоопарку площею 6 гектарів є "ласим шматком" у центрі міста. Поки звіринець використовує лише 4 гектари, решта землі не дає спокою тим, хто хоче перетворити парк на будівельний майданчик.

Гроші на звірів

Посадовиця закликала критиків переходити до реальних справ, наприклад, шукати спонсорів на нові вольєри, а не просто вигукувати гасла. Вона нагадала, що через війну бюджетні кошти в першу чергу йдуть на потреби оборони та відновлення енергетики після обстрілів, тому допомога меценатів зараз критично важлива.

"Сьогодні у нас надскладні часи: прилітають дрони, люди сидять без світла. Але це не означає, що ми кидаємо зоопарк напризволяще", — підкреслила депутатка.

Вона також додала, що особисто спрямувала кошти зі свого депутатського фонду на будівництво сіносховища та нових домівок для сервалів.

Скандали з зоопарком

Останнім часом навколо Одеського зоопарку не вщухають скандали. Так звані активісти неодноразово засипали прокуратуру та поліцію скаргами на діяльність закладу, а одним із головних приводів для звернень стало будівництво котельні для слоновника. Історія розпочалася ще у 2024 році, коли Одеська міська рада виділила близько 5 мільйонів гривень на встановлення нового опалювального обладнання, щоб тварини не мерзли взимку. Проте, згодом, як виявилося, акти виконаних робот були підписані ще до того, як вони були завершені. Таким чином гроші з бюджету були перечислені до компанії, яка виконувала ці роботи, а обладнання так і не було запущено. Фактично гроші з бюджету пішли, а результату на той момент не було. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати майна, а суд своєю постановою наклав арешт на будівлі зоопарку.

У самому ж зоопарку такі дії називають спланованими нападками. Керівництво закладу запевняє, що проти них ведеться інформаційна війна, а всі звинувачення активістів — це лише спроби завадити роботі та дискредитувати колектив у складні часи.

