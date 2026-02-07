Пара року в Одеському зоопарку: стартувало голосування

Кохання у вольєрах — Одеський зоопарк запустив конкурс
В Одеському зоопарку розпочався традиційний фотоконкурс до Дня святого Валентина — "Пара року-2026". Уже понад десять років одеситів запрошують обрати наймилішу пару серед мешканців зоопарку.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеський зоопарк.
Пара року в Одеському зоопарку
Там повідомили, що участь у конкурсі беруть пари тварин, за яких відвідувачі можуть проголосувати онлайн.
Щоб долучитися до голосування, потрібно обрати улюблену пару та поставити вподобайку під відповідним фото на офіційній сторінці зоопарку у Facebook. Переможцем стане та пара, світлина якої збере найбільше лайків.
Голосування триватиме до 13 лютого включно. Підсумки конкурсу оголосять цього ж дня, а святкове нагородження переможців відбудеться 14 лютого о 12:00 в Одеському зоопарку.
Організатори запрошують одеситів підтримати улюблених тварин і долучитися до доброї традиції, яка вже багато років поспіль створює святковий настрій до Дня закоханих.
Нагадаємо, в Одеському зоопарку заявили про серйозну загрозу його існуванню через постійні атаки з боку груп осіб, які називають себе зоозахисниками. Адміністрація скаржиться на нескінченні фейкові доноси та скарги, які блокують нормальну роботу закладу.
Також ми писали, що попри війну та наслідки обстрілів, усі тварини в Одеському зоопарку забезпечені теплом, кормами й укриттями на зиму.
