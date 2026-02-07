Відео
Україна
Головна Одеса Кохання у вольєрах — Одеський зоопарк запустив конкурс

Кохання у вольєрах — Одеський зоопарк запустив конкурс

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:30
Пара року в Одеському зоопарку: стартувало голосування
Лемури їдять виноград. Фото: Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку розпочався традиційний фотоконкурс до Дня святого Валентина — "Пара року-2026". Уже понад десять років одеситів запрошують обрати наймилішу пару серед мешканців зоопарку.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеський зоопарк.

Читайте також:
Поні в зоопарку
Поні в своєму вольєрі. Фото: Одеський зоопарк
Папуги в зоопарку
Папуги в Одеському зоопарку. Фото: Одеський зоопарк
В Одесі оберуть пару року
Пара птахів, яка бере участь у конкурсі. Фото: Одеський зоопарк

Пара року в Одеському зоопарку

Там повідомили, що участь у конкурсі беруть пари тварин, за яких відвідувачі можуть проголосувати онлайн.

Кіт та вівця в зоопарку
Кіт та вівця груються. Фото: Одеський зоопарк

Щоб долучитися до голосування, потрібно обрати улюблену пару та поставити вподобайку під відповідним фото на офіційній сторінці зоопарку у Facebook. Переможцем стане та пара, світлина якої збере найбільше лайків.

Пара черепах
Черепахи в зоопарку. Фото: Одеський зоопарк
Голосування до Дня закоханих в зоопарку
Птахи в зоопарку. Фото: Одеський зоопарк

Голосування триватиме до 13 лютого включно. Підсумки конкурсу оголосять цього ж дня, а святкове нагородження переможців відбудеться 14 лютого о 12:00 в Одеському зоопарку.

В Одесі оберуть пару року
Пара, яка беру участь у голосуванні. Фото: Одеський зоопарк
Мавпи в зоопарку
Пара мавп, які беруть участь у конкурсі. Фото: Одеський зоопарк
Папуги їдять
Пара папуг. Фото: Одеський зоопарк

Організатори запрошують одеситів підтримати улюблених тварин і долучитися до доброї традиції, яка вже багато років поспіль створює святковий настрій до Дня закоханих.

Лемури в зоопарку
Лемури їдять солодощі. Фото: Одеський зоопарк

Нагадаємо, в Одеському зоопарку заявили про серйозну загрозу його існуванню через постійні атаки з боку груп осіб, які називають себе зоозахисниками. Адміністрація скаржиться на нескінченні фейкові доноси та скарги, які блокують нормальну роботу закладу. 

Також ми писали, що попри війну та наслідки обстрілів, усі тварини в Одеському зоопарку забезпечені теплом, кормами й укриттями на зиму. 

Одеса тварини Одеська область зоопарк Новини Одеси День закоханих
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
