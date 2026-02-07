Пара года в Одесском зоопарке: стартовало голосование

Любовь в вольерах — Одесский зоопарк запустил конкурс
В Одесском зоопарке начался традиционный фотоконкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года-2026". Уже более десяти лет одесситов приглашают выбрать самую милую пару среди обитателей зоопарка.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский зоопарк.
Пара года в Одесском зоопарке
Там сообщили, что участие в конкурсе принимают пары животных, за которых посетители могут проголосовать онлайн.
Чтобы присоединиться к голосованию, нужно выбрать любимую пару и поставить лайк под соответствующим фото на официальной странице зоопарка в Facebook. Победителем станет та пара, фотография которой соберет больше всего лайков.
Голосование продлится до 13 февраля включительно. Итоги конкурса объявят в этот же день, а праздничное награждение победителей состоится 14 февраля в 12:00 в Одесском зоопарке.
Организаторы приглашают одесситов поддержать любимых животных и приобщиться к доброй традиции, которая уже много лет подряд создает праздничное настроение ко Дню влюбленных.
Напомним, в Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, которые называют себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу заведения.
Также мы писали, что несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные в Одесском зоопарке обеспечены теплом, кормами и укрытиями на зиму.
