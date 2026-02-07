Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Любовь в вольерах — Одесский зоопарк запустил конкурс

Любовь в вольерах — Одесский зоопарк запустил конкурс

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 14:30
Пара года в Одесском зоопарке: стартовало голосование
Лемуры едят виноград. Фото: Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке начался традиционный фотоконкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года-2026". Уже более десяти лет одесситов приглашают выбрать самую милую пару среди обитателей зоопарка.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский зоопарк.

Реклама
Читайте также:
Поні в зоопарку
Пони в своем вольере. Фото: Одесский зоопарк
Папуги в зоопарку
Попугаи в Одесском зоопарке. Фото: Одесский зоопарк
В Одесі оберуть пару року
Пара птиц, которая участвует в конкурсе. Фото: Одесский зоопарк

Пара года в Одесском зоопарке

Там сообщили, что участие в конкурсе принимают пары животных, за которых посетители могут проголосовать онлайн.

Кіт та вівця в зоопарку
Кот и овца резвятся. Фото: Одесский зоопарк

Чтобы присоединиться к голосованию, нужно выбрать любимую пару и поставить лайк под соответствующим фото на официальной странице зоопарка в Facebook. Победителем станет та пара, фотография которой соберет больше всего лайков.

Пара черепах
Черепахи в зоопарке. Фото: Одесский зоопарк
Голосування до Дня закоханих в зоопарку
Птицы в зоопарке. Фото: Одесский зоопарк

Голосование продлится до 13 февраля включительно. Итоги конкурса объявят в этот же день, а праздничное награждение победителей состоится 14 февраля в 12:00 в Одесском зоопарке.

В Одесі оберуть пару року
Пара, участвующая в голосовании. Фото: Одесский зоопарк
Мавпи в зоопарку
Пара обезьян, которые принимают участие в конкурсе. Фото: Одесский зоопарк
Папуги їдять
Пара попугаев. Фото: Одесский зоопарк

Организаторы приглашают одесситов поддержать любимых животных и приобщиться к доброй традиции, которая уже много лет подряд создает праздничное настроение ко Дню влюбленных.

Лемури в зоопарку
Лемуры едят сладости. Фото: Одесский зоопарк

Напомним, в Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, которые называют себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу заведения.

Также мы писали, что несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные в Одесском зоопарке обеспечены теплом, кормами и укрытиями на зиму.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса животные Одесская область зоопарк Новости Одессы День влюбленных
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации