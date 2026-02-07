Пара года в Одесском зоопарке: стартовало голосование

Лемуры едят виноград. Фото: Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке начался традиционный фотоконкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года-2026". Уже более десяти лет одесситов приглашают выбрать самую милую пару среди обитателей зоопарка.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский зоопарк.

Реклама

Читайте также:

Пони в своем вольере. Фото: Одесский зоопарк

Попугаи в Одесском зоопарке. Фото: Одесский зоопарк

Пара птиц, которая участвует в конкурсе. Фото: Одесский зоопарк

Пара года в Одесском зоопарке

Там сообщили, что участие в конкурсе принимают пары животных, за которых посетители могут проголосовать онлайн.

Кот и овца резвятся. Фото: Одесский зоопарк

Чтобы присоединиться к голосованию, нужно выбрать любимую пару и поставить лайк под соответствующим фото на официальной странице зоопарка в Facebook. Победителем станет та пара, фотография которой соберет больше всего лайков.

Черепахи в зоопарке. Фото: Одесский зоопарк

Птицы в зоопарке. Фото: Одесский зоопарк

Голосование продлится до 13 февраля включительно. Итоги конкурса объявят в этот же день, а праздничное награждение победителей состоится 14 февраля в 12:00 в Одесском зоопарке.

Пара, участвующая в голосовании. Фото: Одесский зоопарк

Пара обезьян, которые принимают участие в конкурсе. Фото: Одесский зоопарк

Пара попугаев. Фото: Одесский зоопарк

Организаторы приглашают одесситов поддержать любимых животных и приобщиться к доброй традиции, которая уже много лет подряд создает праздничное настроение ко Дню влюбленных.

Лемуры едят сладости. Фото: Одесский зоопарк

Напомним, в Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, которые называют себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу заведения.

Также мы писали, что несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные в Одесском зоопарке обеспечены теплом, кормами и укрытиями на зиму.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась