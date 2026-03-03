Застройка Одесского зоопарка: скандал с митингом и позиция мэрии

Вход в зоопарк. Фото иллюстративное: Одесский зоопарк

Территория Одесского зоопарка оказалась под угрозой застройки. Застройщик уже несколько лет претендует на землю, где может появиться отель или другой объект. Зверинец переживает сложные времена, а средств на расширение вольеров и поддержание территории не хватает.

Об этом заявила депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова, передает Новини.LIVE.

Митинг возле горсовета

В Одессе должен был пройти полномасштабный митинг, направленный против зоопарка, однако вместо заявленных сотни активистов под мэрию пришли лишь пять человек. Об этом сообщила депутат горсовета Анастасия Большедворова. Она же подчеркнула, что четыре человека из так называемых митингующих были похожи на подростков, что наводило на мысль о проплаченной акции. Политик иронично заметила, что если за такую акцию кто-то платил деньги, то их следует немедленно вернуть из-за нулевого результата.

Депутат убеждена, что активисты, которые критикуют условия содержания животных, на самом деле работают на руку застройщикам. По ее информации, территория зоопарка площадью 6 гектаров является "лакомым куском" в центре города. Пока зверинец использует только 4 гектара, остальная земля не дает покоя тем, кто хочет превратить парк в строительную площадку.

Деньги на зверей

Чиновница призвала критиков переходить к реальным делам, например, искать спонсоров на новые вольеры, а не просто выкрикивать лозунги. Она напомнила, что из-за войны бюджетные средства в первую очередь идут на нужды обороны и восстановление энергетики после обстрелов, поэтому помощь меценатов сейчас критически важна.

"Сегодня у нас сверхсложные времена: прилетают дроны, люди сидят без света. Но это не значит, что мы бросаем зоопарк на произвол судьбы", — подчеркнула депутат.

Она также добавила, что лично направила средства из своего депутатского фонда на строительство сенохранилища и новых домов для сервалов.

Скандалы с зоопарком

В последнее время вокруг Одесского зоопарка не утихают скандалы. Так называемые активисты неоднократно засыпали прокуратуру и полицию жалобами на деятельность учреждения, а одним из главных поводов для обращений стало строительство котельной для слоновника. История началась еще в 2024 году, когда Одесский городской совет выделил около 5 миллионов гривен на установку нового отопительного оборудования, чтобы животные не мерзли зимой. Однако, впоследствии, как оказалось, акты выполненных работ были подписаны еще до того, как они были завершены. Таким образом деньги из бюджета были перечислены в компанию, которая выполняла эти работы, а оборудование так и не было запущено. Фактически деньги из бюджета ушли, а результата на тот момент не было. Из-за этого правоохранители открыли уголовное производство по факту растраты имущества, а суд своим постановлением наложил арест на здания зоопарка.

В самом же зоопарке такие действия называют спланированными нападками. Руководство заведения уверяет, что против них ведется информационная война, а все обвинения активистов — это лишь попытки помешать работе и дискредитировать коллектив в сложные времена.

