Україна
Ціни на рибу в Одесі — що продають на Привозі

Ціни на рибу в Одесі — що продають на Привозі

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 15:54
Ціни на рибу в Одесі на Привозі: що подорожчало
Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

На Привозі в Одесі ціни на рибу залишаються стабільними з початку року. Найбільший попит мають короп, карась і судак. Продавці кажуть, що поставки не зупиняються.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси Привоз.

Риба на ринку в Одесі

Рибні ряди на ринку працюють у звичному режимі. Частину риби привозять із Дністра, частину — з моря. Продавчиня риби Олена каже, що бюджетні варіанти беруть активніше.

"З нового року ціни не піднімали. Поки тримаємо ту ж вартість. Люди питають про карася і товстолобика, бо це доступніше. Доставка працює нормально", — розповіла Олена.

Риба в ящиках на прилавку ринка
РИба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби на одеському Привозі

Ціни на рибу:

  • Короп — 200 грн/кг
  • Карась живий — 200 грн/кг
  • Карась дрібний — 120 грн/кг
  • Товстолобик — 100–150 грн/кг
  • Щука — 200 грн/кг
  • Судак — 350 грн/кг
  • Сом — 250 грн/кг
  • М’ясо сома — 400-450 грн/кг
  • Ікра — 450 грн/кг
  • Глось одеська — 300-500 грн/кг

В Україні можуть зрости ціни на рибу

В Україні у цьому році можуть зрости ціни на рибу через сукупність економічних, кліматичних і виробничих чинників. Високими залишаються витрати на корми, електроенергію, пальне та логістику, що безпосередньо впливають на собівартість продукції. Різкого стрибка не прогнозують, але поступове подорожчання неминуче.

У 2026 році очікуються такі орієнтовні ціни:

  • лящ — від 100 грн/кг;
  • товстолоб — від 85-90 грн/кг;
  • сом — від 150 грн;
  • білий амур — до 90 грн/кг.

Форель може зрости до 200-240 грн через підвищення витрат на виробництво. Попри значну кількість господарств, що її вирощують, галузь залежить від стабільного електропостачання, а перебої зі світлом ускладнюють зберігання риби.

Імпортні позиції також можуть подорожчати. За прогнозами, хек і пангасіус додадуть у ціні приблизно 15-20% через логістичні витрати, інфляцію та енергетичні проблеми. Очікується, що хек коштуватиме 150-180 грн за кілограм, а пангасіус — близько 140 грн.

Більше про ціни на продукти

Нагадаємо, на одеському Привозі ціни на овочі залишаються стабільними з початку року. Продавці кажуть, що різкого подорожчання поки немає, хоча попит став більш обережним.

Також ми повідомляли, що на Привозі м'ясо продається без різких стрибків у ціні. Продавці кажуть, що попит стабільний, але люди купують меншими порціями. Серед популярних продуктів — сало.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси риба ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
