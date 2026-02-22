Ціни на рибу в Одесі на Привозі: що подорожчало

Ціни на рибу в Одесі — що продають на Привозі
На Привозі в Одесі ціни на рибу залишаються стабільними з початку року. Найбільший попит мають короп, карась і судак. Продавці кажуть, що поставки не зупиняються.
Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси Привоз.
Риба на ринку в Одесі
Рибні ряди на ринку працюють у звичному режимі. Частину риби привозять із Дністра, частину — з моря. Продавчиня риби Олена каже, що бюджетні варіанти беруть активніше.
"З нового року ціни не піднімали. Поки тримаємо ту ж вартість. Люди питають про карася і товстолобика, бо це доступніше. Доставка працює нормально", — розповіла Олена.
Вартість риби на одеському Привозі
Ціни на рибу:
- Короп — 200 грн/кг
- Карась живий — 200 грн/кг
- Карась дрібний — 120 грн/кг
- Товстолобик — 100–150 грн/кг
- Щука — 200 грн/кг
- Судак — 350 грн/кг
- Сом — 250 грн/кг
- М’ясо сома — 400-450 грн/кг
- Ікра — 450 грн/кг
- Глось одеська — 300-500 грн/кг
В Україні можуть зрости ціни на рибу
В Україні у цьому році можуть зрости ціни на рибу через сукупність економічних, кліматичних і виробничих чинників. Високими залишаються витрати на корми, електроенергію, пальне та логістику, що безпосередньо впливають на собівартість продукції. Різкого стрибка не прогнозують, але поступове подорожчання неминуче.
У 2026 році очікуються такі орієнтовні ціни:
- лящ — від 100 грн/кг;
- товстолоб — від 85-90 грн/кг;
- сом — від 150 грн;
- білий амур — до 90 грн/кг.
Форель може зрости до 200-240 грн через підвищення витрат на виробництво. Попри значну кількість господарств, що її вирощують, галузь залежить від стабільного електропостачання, а перебої зі світлом ускладнюють зберігання риби.
Імпортні позиції також можуть подорожчати. За прогнозами, хек і пангасіус додадуть у ціні приблизно 15-20% через логістичні витрати, інфляцію та енергетичні проблеми. Очікується, що хек коштуватиме 150-180 грн за кілограм, а пангасіус — близько 140 грн.
