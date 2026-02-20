Ціни на овочі в Одесі сьогодні: чи є здорожання

Овочі на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі ціни на овочі залишаються стабільними з початку року. Продавці кажуть, що різкого подорожчання поки немає, хоча попит став більш обережним.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує базовий овочевий набір.

Овочі на Привозі

Овочеві ряди на Привозі працюють у звичному режимі. Покупців менше, ніж у довоєнні роки, але торгівля не зупиняється. Люди беруть невеликі обсяги, частіше — на один-два дні.

Продавчиня овочів Оксана пояснює: логістика зараз працює стабільно, тому ціни суттєво не коливаються. Водночас імпортні позиції залишаються дорожчими через витрати на транспортування.

"Поки що ціни не піднімали. Люди питають, порівнюють, але беруть. Бачимо, що купують менше ніж раніше, але ринок живе. Головне, що товар є", — говорить продавчиня Оксана.

Картопля, перець та капуста прилавку ринку Привоз. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі на Привозі

Картопля — 30 грн/кг

Капуста білокачанна — 35 грн/кг

Капуста пекінська — 40 грн/кг

Цибуля — 30-35 грн/кг

Буряк — 25-35 грн/кг

Огірки (Туреччина) — 220 грн/кг

Огірки (Умань) — 240 грн/кг

Помідори чері — 240 грн/кг

Помідори на гілці — 230 грн/кг

Як змінилися ціни на овочі у 2026

За даними Мінфіну, у лютому 2026 року середня ціна червоних помідорів в Україні становить 158,19 грн за кілограм. Порівняно з січнем овоч подорожчав на 11,91% — саме таким виявився індекс споживчих цін за місяць.

Ми проаналізували, як змінилася вартість за рік. У лютому 2025-го кілограм помідорів у середньому коштував 107,64 грн. Таким чином, за 12 місяців ціна зросла майже на 47%.

Окрім цього, згідно з інформацією Мінфіну, середня ціна картоплі у супермаркетах коливається від 19,20 гривень до 20,25 гривень за кілограм. Найбільші мережі пропонують споживачам купувати овоч за такими цінами:

Auchan — 15,90 гривень кілограм;

Megamarket — 22,50 гривень кілограм;

Novus — 27,99 гривень кілограм.

Нагадаємо, в Україні дорожчає один із найпопулярніших серед населення овочів. Йдеться про картоплю, ціни на яку у лютому беруть нову висоту — від 7 до 14 гривень за кілограм. Це одразу на 17% дорожче, ніж було минулого тижня.

Також ми писали, що середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 зараз перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн. Індекс споживчих цін у лютому склав 100,81%, тобто продукт подорожчав на 0,81% відносно січня 2026 року.