Цены на овощи в Одессе на Привозе: есть ли подорожание

Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе сегодня цены на овощи остаются стабильными. Продавцы говорят, что резкого подорожания пока не наблюдается, хотя спрос стал более осторожным.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит базовый овощной набор.

Овощи на Привозе

Овощные ряды на Привозе работают в привычном режиме. Покупателей меньше, чем в довоенные годы, но торговля не останавливается. Люди берут небольшие объемы, чаще — на один-два дня.

Продавщица овощей Оксана объясняет: логистика сейчас работает стабильно, поэтому цены существенно не колеблются. В то же время импортные позиции остаются дороже из-за расходов на транспортировку.

"Пока что цены не поднимали. Люди спрашивают, сравнивают, но берут. Видим, что покупают меньше чем раньше, но рынок живет. Главное, что товар есть", — говорит продавщица Оксана.

Картофель, перец и капуста на прилавке рынка Привоз. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи на Привозе

Картофель — 30 грн/кг

Капуста белокочанная — 35 грн/кг

Капуста пекинская — 40 грн/кг

Лук — 30-35 грн/кг

Свекла — 25-35 грн/кг

Огурцы (Турция) — 220 грн/кг

Огурцы (Умань) — 240 грн/кг

Помидоры черри — 240 грн/кг

Помидоры на ветке — 230 грн/кг

Как изменились цены на овощи в 2026 году

По данным Минфина, в феврале 2026 года средняя цена красных помидоров в Украине составляет 158,19 грн за килограмм. По сравнению с январем овощ подорожал на 11,91% - именно таким оказался индекс потребительских цен за месяц.

Мы проанализировали, как изменилась стоимость за год. В феврале 2025-го килограмм помидоров в среднем стоил 107,64 грн. Таким образом, за 12 месяцев цена выросла почти на 47%.

Кроме этого, согласно информации Минфина, средняя цена картофеля в супермаркетах колеблется от 19,20 гривен до 20,25 гривен за килограмм. Крупнейшие сети предлагают потребителям покупать овощ по таким ценам:

Auchan — 15,90 гривен за килограмм;

Megamarket — 22,50 гривен килограмм;

Novus — 27,99 гривен килограмм.

Напомним, в Украине дорожает один из самых популярных среди населения овощей. Речь идет о картофеле, цены на который в феврале берут новую высоту — от 7 до 14 гривен за килограмм. Это сразу на 17% дороже, чем было на прошлой неделе.

Также мы писали, что средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 сейчас находится в диапазоне 82,23-83,95 грн. Индекс потребительских цен в феврале составил 100,81%, то есть продукт подорожал на 0,81% относительно января 2026 года.