Актуальные цены на Привозе в Одессе февраль 2026 - что подорожало

Фото: Новини.LIVE

Холод, сложные погодные условия и более дорогая логистика влияют на ассортимент и формирование цен. Часть продукции остается доступной благодаря местным запасам, но тепличные овощи и импортные товары заметно дорожают. В холодный период затраты на выращивание, хранение и транспортировку значительно возрастают.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Привозе чтобы узнать как рынок работает в морозы и какие цены на продукты.

Овощи на Привозе

Продавцы отмечают, что базовые овощи остаются относительно доступными, тогда как тепличная продукция и импорт значительно дороже. Особенно это касается огурцов и помидоров, которые требуют больше ресурсов для выращивания или транспортировки. Часть товаров поступает из Турции, часть — от украинских производителей, но даже местная продукция имеет высокую себестоимость. В то же время покупатели стараются выбирать оптимальное соотношение цены и качества. Наибольшим спросом пользуются те овощи, которые являются основой ежедневного рациона. Именно они формируют основу зимней корзины.

"Есть пекинская капуста, есть белокочанная капуста. Пекинка идет у нас 40 гривен, белокочанная идет 35. Картошка-лимонка идет по 30 гривен. Огурцы есть из Турции и огурец есть из Умани. Турция 220 гривен, Умань 240 гривен. Помидоры также есть, и на ветке очень хорошие", — рассказывает продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей на "Привозе":

Капуста пекинская — 40 грн/кг

Капуста белокочанная — 35 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Огурцы (Турция) — 220 грн/кг

Огурцы (Умань) — 240 грн/кг

Помидоры — 240 грн/кг

Помидоры на ветке — 230 грн/кг

Огурцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды зимой выглядят стабильнее, чем овощные. Основу ассортимента составляют яблоки украинского производства, которые остаются самыми доступными для покупателей. Именно местные фрукты помогают сдерживать общий рост цен. Импортные позиции, например гранаты или цитрусовые, стоят дороже из-за расходов на транспортировку. Продавцы говорят: покупатели чаще всего выбирают проверенные сорта, которые хорошо хранятся и имеют стабильное качество. Особым спросом пользуются классические сорта яблок.

"Винница из наших садов. Это именно наша Винница. Смотрите, Симиренко, которая очень хорошая. Яблоки тоже все идут — Фуджи, Чемпион. Хороший размер, порционный", — говорит продавщица Оксана.

Ассортимент яблок на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов на "Привозе":

Гранат — 220 грн/кг

Мандарины (Сирия) — 100 грн/кг

Яблоки Фуджи — 50 грн/кг

Яблоки Чемпион — 40 грн/кг

Яблоки Симиренко — 40 грн/кг

Яблоки Айдаред — 40 грн/кг

Связка бананов на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясной сегмент зимой остается одним из самых стабильных. Свинина пользуется постоянным спросом, ведь входит во многие традиционные блюда. В то же время покупатели все чаще обращают внимание на более дешевые части туши, чтобы сэкономить. Продавцы предлагают альтернативы, которые подходят для различных способов приготовления. Несмотря на общий рост расходов, цены на мясо пока держатся на относительно стабильном уровне. Именно универсальность продукта поддерживает спрос даже в сложный период.

"Шейка 240-250 гривен. Хорошенькая, зачищенная. Кострец тоже мягкий, но менее жирный и дешевле. Если шашлык, запечь или стушить — все можно сделать, он заменяет шейку", — объясняет продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о ценах на свинину. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса на "Привозе":

Ребра — 240-250 грн/кг

Реберица — 230 грн/кг

Биток — 230-240 грн/кг

Филе — 250 грн/кг

Шейка — 240-250 грн/кг

Лопатка — 180-190 грн/кг

Напашина — 180 грн/кг

Голяшка — 90-100 грн/кг

Сало — 200-220 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

Рыбные ряды на "Привозе" остаются одними из самых активных даже зимой. Ассортимент включает как доступные позиции, так и более дорогую рыбу для праздничного стола. Продавцы отмечают, что логистика продолжает работать стабильно, несмотря на сложные условия. Это позволяет поддерживать широкий выбор и доступные цены на отдельные виды рыбы. Покупатели могут найти продукцию как для повседневного питания, так и для особых случаев. Именно многообразие помогает рыбному сегменту оставаться конкурентным.

"Пока цены, как были, так и есть. Логистика нормально работает. Рыбу привозят регулярно, поэтому ассортимент хороший", — говорит продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы на "Привозе"

Карп (крупный) — 200 грн/кг

Карп (малый) — 120 грн/кг

Толстолобик — 80-150 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Судак — 350 грн/кг

Сом — 250 грн/кг

Рыба на уху — 100 грн/кг

Икра — 450 грн/кг

Тюлька — 250-300 грн/кг

Рыба на базаре. Фото: Новини.LIVE

Зимний "Привоз" демонстрирует типичную для холодного сезона картину: базовые продукты остаются относительно доступными, тогда как тепличные овощи, импортные фрукты и отдельные деликатесы дорожают. Больше всего на цены влияют затраты на выращивание, транспортировку и хранение. Несмотря на это, рынок сохраняет широкий ассортимент и стабильную работу.

Ранее мы писали, что на базаре "Черемушки" в Одессе стремительно дорожает молочная продукция, и овощи. Цены на помидоры местами достигли до 600 гривен за килограмм. А также, о том, что на одесских рынках резко выросли цены на овощи, прежде всего на местную тепличную продукцию. Украинские огурцы сейчас часто стоят в разы дороже импортных.

