Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Свои дороже импорта — что происходит с ценами на овощи в Одессе

Свои дороже импорта — что происходит с ценами на овощи в Одессе

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:56
Цены на овощи в Одессе: почему местные дороже импорта
Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках резко выросли цены на овощи, прежде всего на местную тепличную продукцию. Украинские огурцы и помидоры сейчас часто стоят в разы дороже импортных.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Реклама
Читайте также:

Подорожание овощей в Одессе

На рынке "Черемушки" в Одесса наибольшее подорожание сейчас фиксируют именно в овощном сегменте. Заметнее всего это ощутимо на тепличной продукции украинского производства. Продавщица Лариса говорит, что в этом сезоне местная продукция фактически выживает.

"Наша тепличная продукция сейчас дороже импортной. Огурец в Турции растет на солнце, а у нас — на генераторах, топится. Я людей понимаю, потому что знаю, сколько это стоит", — говорит она.

Женщина рассказывает, что зимой овощи выращивают в сложных условиях. Теплицы работают на генераторах, требуют постоянного отопления и дополнительного освещения. Все эти расходы формируют себестоимость, которую продавцы вынуждены закладывать в цену.

Поэтому украинские огурцы и помидоры нередко стоят дороже импортных из Турции или Испании. Покупатели удивляются разнице, но на прилавках объясняют: дело не в наценке, а в затратах на электроэнергию, топливо и содержание теплиц.

Сколько стоят овощи на "Черемушках" в Одессе

  • Огурец (Умань) — 250 грн/кг
  • Помидор (Умань) — 600 грн/кг
  • Помидоры черри (Турция) — 220 грн/кг
  • Помидор на ветке (Турция) — 220 грн/кг
  • Перец Капи — 220 грн/кг
  • Перец болгарский — 250 грн/кг
  • Брокколи (Испания) — 250 грн/кг
  • Цветная капуста (Испания) — 250 грн/кг
  • Капуста пекинская — 50 грн/кг
  • Капуста молодая — 80 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт

Напомним, на рынке Черемушки в Одессе мясо птицы заметно подорожало. Больше всего выросли цены на курятину и утку.

Также мы писали, что морозы, перебои со светом и сложная логистика напрямую влияют на ассортимент и цены на базарах Одессы. Часть товаров дорожает из-за роста затрат на выращивание, хранение и доставку.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации