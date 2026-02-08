Цены на овощи в Одессе: почему местные дороже импорта

Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках резко выросли цены на овощи, прежде всего на местную тепличную продукцию. Украинские огурцы и помидоры сейчас часто стоят в разы дороже импортных.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Подорожание овощей в Одессе

На рынке "Черемушки" в Одесса наибольшее подорожание сейчас фиксируют именно в овощном сегменте. Заметнее всего это ощутимо на тепличной продукции украинского производства. Продавщица Лариса говорит, что в этом сезоне местная продукция фактически выживает.

"Наша тепличная продукция сейчас дороже импортной. Огурец в Турции растет на солнце, а у нас — на генераторах, топится. Я людей понимаю, потому что знаю, сколько это стоит", — говорит она.

Женщина рассказывает, что зимой овощи выращивают в сложных условиях. Теплицы работают на генераторах, требуют постоянного отопления и дополнительного освещения. Все эти расходы формируют себестоимость, которую продавцы вынуждены закладывать в цену.

Поэтому украинские огурцы и помидоры нередко стоят дороже импортных из Турции или Испании. Покупатели удивляются разнице, но на прилавках объясняют: дело не в наценке, а в затратах на электроэнергию, топливо и содержание теплиц.

Сколько стоят овощи на "Черемушках" в Одессе

Огурец (Умань) — 250 грн/кг

Помидор (Умань) — 600 грн/кг

Помидоры черри (Турция) — 220 грн/кг

Помидор на ветке (Турция) — 220 грн/кг

Перец Капи — 220 грн/кг

Перец болгарский — 250 грн/кг

Брокколи (Испания) — 250 грн/кг

Цветная капуста (Испания) — 250 грн/кг

Капуста пекинская — 50 грн/кг

Капуста молодая — 80 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт

Напомним, на рынке Черемушки в Одессе мясо птицы заметно подорожало. Больше всего выросли цены на курятину и утку.

Также мы писали, что морозы, перебои со светом и сложная логистика напрямую влияют на ассортимент и цены на базарах Одессы. Часть товаров дорожает из-за роста затрат на выращивание, хранение и доставку.