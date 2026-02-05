Видео
Україна
Видео

Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:33
Рынок Черемушки в Одессе февраль 2026 - актуальные цены на продукты
Мужчина выбирает овощи. Фото: Новини.LIVE

Морозы, перебои со светом и сложная логистика напрямую влияют на ассортимент и цены на базарах Одессы. Часть товаров дорожает из-за роста затрат на выращивание, хранение и доставку. Покупателей в холодные дни меньше, так что торговля идет спокойнее и осторожнее.

Журналисты Новини.LIVE побывали на базаре Черемушки, чтобы узнать, как эти факторы сказались на ценах продуктового набора.

Читайте также:

Овощи на базаре

Наибольший рост цен на "Черемушках" сейчас именно в сегменте овощей. Особенно это касается местной тепличной продукции. Зимой ее выращивают в сложных условиях - с использованием генераторов, дополнительного отопления и постоянного освещения. Все это ложится в себестоимость, которую продавцы вынуждены закладывать в конечную цену. Поэтому нередко украинские огурцы или помидоры стоят дороже, чем импортные из Турции или Испании. Покупатели это замечают и часто удивляются, но продавцы объясняют: дело не в наценке, а в затратах на выживание бизнеса.

"Наша тепличная продукция сейчас дороже импортной. Огурец в Турции растет на солнце, а у нас  на генераторах, топится. Я людей понимаю, потому что знаю, сколько это стоит", — говорит продавщица Лариса.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 1
Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Огурец (Умань) — 250 грн/кг
  • Перец Капи — 220 грн/кг
  • Перец болгарский — 250 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт
  • Помидор (Умань) — 600 грн/кг
  • Помидоры черри (Турция) — 220 грн/кг
  • Брокколи (Испания) — 250 грн/кг
  • Цветная капуста (Испания) — 250 грн/кг
  • Помидор на ветке (Турция) — 220 грн/кг
  • Капуста пекинская — 50 грн/кг
  • Капуста молодая — 80 грн/кг
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 2
Красный болгарский перец. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды зимой почти полностью зависят от импорта. Именно зарубежные поставки формируют ассортимент и ценовую политику. Продавцы говорят: сегодня цена фрукта — это не только о стране происхождения, но и о дороге, горючем, очередях на границах и задержках из-за тревог. Когда логистика усложняется, товар автоматически дорожает. Несмотря на это, покупатели не отказываются от фруктов полностью — просто берут меньше и внимательнее считают деньги. Наибольшим спросом пользуются те позиции, которые могут дольше храниться.

"Испания, Турция, Израиль  все оттуда. Дороги, доставка, логистика  это все влияет", — объясняет Лариса.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 3
Фрукты на прилавке с ценниками. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Апельсины (Испания) — 180 грн/кг
  • Бананы — 120 грн/кг
  • Мандарины (Израиль) — 250 грн/кг
  • Мандарины (Испания) — 200 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 120 грн/кг
  • Лимоны (Испания) — 160 грн/кг
  • Киви — 180 грн/кг
  • Гранаты (Сирия) — 200 грн/кг
  • Груша — 130 грн/кг
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 4
Яблоки голден на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Зелень зимой — отдельная категория риска для продавцов. Ее трудно хранить, она быстро портится и требует тепла и света. Поэтому ее выращивание в холодный период обходится значительно дороже, чем летом. Из-за этого петрушка и укроп не только растет в цене, но и продается меньшими объемами. Продавцы говорят, что сейчас закупают минимум, чтобы не терять товар. Покупатели тоже не берут много - в основном по одному пучку "на суп" или "на салат".

"Зимой очень дорогая зелень. Сейчас ее берем меньше, потому что цена высокая. Рассчитываем так, чтобы продать за один день", — говорит продавщица Татьяна.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 2
Продавщица Татьяна о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

  • Зелень (пучки: зеленый лук, укроп, петрушка) — 20 грн/пучок
  • Рукола — 30 грн/пучок
  • Кинза — 30 грн/пучок
  • Щавель — 30 грн/пучок
  • Шпинат — 30 грн/пучок
  • Салат — 40 грн/пучок
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 6
Пучки укропа на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мясо птицы

Цены на курятину и утку растут вместе со стоимостью кормов. Зерно дорожает - и это сразу бьет по себестоимости мяса. Зимой расходы на содержание птицы тоже растут: отопление, электричество, уход. Продавцы признают, что поднимать цены не хотят, но вынуждены. Покупатели реагируют сдержанно — берут меньшие куски и реже позволяют себе более дорогие позиции.

"Когда зима  все дороже. Курица была 160-170, сейчас уже 180-200 гривен за килограмм", — говорит продавщица Елена.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 3
Продавщица Елена о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

  • Куриное филе — 220 грн/кг
  • Курица домашняя — 200 грн/кг
  • Курица бульонная — 230 грн/кг
  • Утка — 220 грн/кг
  • Филе утиное — 220 грн/кг
  • Ляшки куриные — 200 грн/кг
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 8
Куры на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

В молочном сегменте резких скачков цен нет, но торговля идет медленнее. Людей на базаре меньше, чем в теплое время года. Часть покупателей экономит, часть боится выходить в мороз и непогоду. Продавцы говорят: работают не ради больших прибылей, а чтобы удержать свое место и постоянных клиентов. Рынок живет, но в режиме осторожности.

"Людей мало, и продавцов сейчас мало. Война сделала свои коррективы, но мы не сдаемся. Скоро будет победа, будем оптимистами, будем на позитиве. И все будет хорошо", — говорит Татьяна.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 4
Продавщица Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

  • Брынза коровья — 250 грн/кг
  • Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг
  • Фета — 220 грн/кг
  • Моцарелла — 300 грн/кг
  • Сыр жирный — 230-250 грн/кг
  • Сыр средний — 150 грн/кг
  • Сыр нежирный — 130 грн/кг
  • Масло сливочное — 550 грн/кг
  • Сливки — 400 грн/кг
  • Сулугуни — 300 грн/кг
  • Молоко — 50 грн/л
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 9
Сыр сулугуни в пакете. Фото: Новини.LIVE

Домашние вкусности

Сладости на базаре — это в основном не фабрики, а семейные мини-производства. Здесь пекут дома, готовят руками, без массового производства. Продавцы говорят: сами не справляются, поэтому привлекают родных. Это позволяет хоть как-то держать объемы и не терять клиентов. Покупатели это ценят — потому что знают, что продукт "не с полки супермаркета".

"Рулетики по 300 килограммов. Есть с маком, мак с изюмом, мак с вишней и яблочко. Домашние, делает сестра. Помогают, потому что много не сделаешь сам. Ребенок делает рогалики, орешки домашние. Все домашнее, все натуральное", — говорит продавщица Елена.

Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 11
Рогалики в упаковке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость выпечки

  • Орешки (печенье) — 300 грн/кг
  • Рогалики — 280 грн/кг
  • Рулетики — 300 грн/кг
  • Лапша домашняя — 80-90 грн/300 г
  • Блины — 250 грн/кг
Логістика і морози — як зима впливає на ціни на Черемушках - фото 12
Ассортимент рулетов. Фото: Новини.LIVE

Продавцы работают в сложных условиях, закладывая в цену расходы на электричество, отопление и логистику. Покупатели внимательно считают деньги и берут только самое необходимое. Несмотря на войну, холод и нестабильность, базар не исчезает из городской жизни — он просто меняет темп. И остается местом, где ежедневная экономика Одессы видна не в цифрах, а в живом торге.

Ранее мы писали, что овощи этой зимой выросли в цене — в чем причина? А также, о том почему импортные товары стали дешевле украинских?

Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса продукты Новости Одессы еда молочные продукты цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
