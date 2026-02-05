Ринок Черемушки в Одесі лютий 2026 - актуальні ціни на продукти

Чоловік обирає овочі. Фото: Новини.LIVE

Морози, перебої зі світлом і складна логістика безпосередньо впливають на асортимент і ціни на базарах Одеси. Частина товарів дорожчає через зростання витрат на вирощування, зберігання та доставку. Покупців у холодні дні менше, тож торгівля йде спокійніше й обережніше.

Журналісти Новини.LIVE побували на базарі Черемушки, щоб дізнатися, як ці фактори позначилися на цінах продуктового набору.

Овочі на базарі

Найбільше зростання цін на "Черемушках" зараз саме у сегменті овочів. Особливо це стосується місцевої тепличної продукції. Взимку її вирощують у складних умовах — із використанням генераторів, додаткового опалення та постійного освітлення. Усе це лягає в собівартість, яку продавці змушені закладати в кінцеву ціну. Тому нерідко українські огірки чи помідори коштують дорожче, ніж імпортні з Туреччини або Іспанії. Покупці це помічають і часто дивуються, але продавці пояснюють: справа не в націнці, а у витратах на виживання бізнесу.

"Наша теплична продукція зараз дорожча за імпортну. Огірок у Туреччині росте на сонці, а в нас — на генераторах, топиться. Я людей розумію, бо знаю, скільки це коштує", — каже продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Огірок (Умань) — 250 грн/кг

Перець Капі — 220 грн/кг

Перець болгарський — 250 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт

Помідор (Умань) — 600 грн/кг

Помідори чері (Туреччина) — 220 грн/кг

Броколі (Іспанія) — 250 грн/кг

Цвітна капуста (Іспанія) — 250 грн/кг

Помідор на гілці (Туреччина) — 220 грн/кг

Капуста пекінська — 50 грн/кг

Капуста молода — 80 грн/кг

Червоний болгарський перець. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди взимку майже повністю залежать від імпорту. Саме закордонні поставки формують асортимент і цінову політику. Продавці кажуть: сьогодні ціна фрукта — це не тільки про країну походження, а й про дорогу, пальне, черги на кордонах і затримки через тривоги. Коли логістика ускладнюється, товар автоматично дорожчає. Попри це, покупці не відмовляються від фруктів повністю — просто беруть менше й уважніше рахують гроші. Найбільший попит мають ті позиції, які можуть довше зберігатися.

"Іспанія, Туреччина, Ізраїль — усе звідти. Дороги, доставка, логістика — це все впливає", — пояснює Лариса.

Фрукти на прилавку з цінниками. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг

Банани — 120 грн/кг

Мандарини (Ізраїль) — 250 грн/кг

Мандарини (Іспанія) — 200 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

Лимони (Іспанія) — 160 грн/кг

Ківі — 180 грн/кг

Гранати (Сирія) — 200 грн/кг

Груша — 130 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Яблука голден на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Зелень узимку — окрема категорія ризику для продавців. Її важко зберігати, вона швидко псується і потребує тепла та світла. Тому її вирощування в холодний період обходиться значно дорожче, ніж улітку. Через це петрушка та кріп не тільки зростає в ціні, а й продається меншими обсягами. Продавці кажуть, що зараз закуповують мінімум, аби не втрачати товар. Покупці теж не беруть багато — здебільшого по одному пучку "на суп" чи "на салат".

"Зимою дуже дорога зелень. Зараз її беремо менше, бо ціна висока. Розраховуємо так щоб продати за один день", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Зелень (пучки: зелена цибуля, кріп, петрушка) — 20 грн/пучок

Рукола — 30 грн/пучок

Кінза — 30 грн/пучок

Щавель — 30 грн/пучок

Шпинат — 30 грн/пучок

Салат — 40 грн/пучок

Пучки кропу на базарі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо птиці

Ціни на курятину й качку зростають разом із вартістю кормів. Зерно дорожчає — і це одразу б’є по собівартості м’яса. Узимку витрати на утримання птиці теж зростають: опалення, електрика, догляд. Продавці визнають, що піднімати ціни не хочуть, але змушені. Покупці ж реагують стримано — беруть менші шматки й рідше дозволяють собі дорожчі позиції.

"Коли зима — усе дорожче. Курка була 160–170, зараз уже 180–200 гривень за кілограм", — говорить продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

Куряче філе — 220 грн/кг

Курка домашня — 200 грн/кг

Курка бульйонна — 230 грн/кг

Качка — 220 грн/кг

Філе качине — 220 грн/кг

Ляшки курячі — 200 грн/кг

Кури на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

У молочному сегменті різких стрибків цін немає, але торгівля йде повільніше. Людей на базарі менше, ніж у теплу пору року. Частина покупців економить, частина боїться виходити в мороз і негоду. Продавці кажуть: працюють не заради великих прибутків, а щоб втримати своє місце і постійних клієнтів. Ринок живе, але у режимі обережності.

"Людей мало, і продавців зараз мало. Війна зробила свої корективи, але ми не здаємося. Скоро буде перемога, будемо оптимістами, будемо на позитиві. І все буде добре", — каже Тетяна.

Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Бринза овеча бочкова — 350 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарелла — 300 грн/кг

Сир жирний — 230–250 грн/кг

Сир середній — 150 грн/кг

Сир нежирний — 130 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Сир сулугуні в пакеті. Фото: Новини.LIVE

Домашні смаколики

Солодощі на базарі — це здебільшого не фабрики, а родинні міні-виробництва. Тут печуть удома, готують руками, без масового виробництва. Продавці кажуть: самі не справляються, тому залучають рідних. Це дає змогу хоч якось тримати обсяги й не втрачати клієнтів. Покупці це цінують — бо знають, що продукт "не з полиці супермаркету".

"Рулетики по 300 кілограмів. Є з маком, мак з родзинками, мак із вишнею і яблучко. Домашні, робить сестра. Помагають, бо багато не зробиш сам. Дитина робить рогалики, горішки домашні. Все домашнє, все натуральне", — каже продавчиня Олена.

Рогалики в упаковці. Фото: Новини.LIVE

Вартість випічки

Горішки (печиво) — 300 грн/кг

Рогалики — 280 грн/кг

Рулетики — 300 грн/кг

Лапша домашня — 80–90 грн / 300 г

Млинці — 250 грн/кг

Асортимент рулетів. Фото: Новини.LIVE

Продавці працюють у складних умовах, закладаючи у ціну витрати на електрику, опалення й логістику. Покупці ж уважно рахують гроші й беруть лише найнеобхідніше. Попри війну, холод і нестабільність, базар не зникає з міського життя — він просто змінює темп. І залишається місцем, де щоденна економіка Одеси видно не в цифрах, а в живому торзі.

Раніше ми писали, що овочі цієї зими зросли в ціні — у чому причина? А також, про те чому імпортні товари стали дешевшими за Українські?