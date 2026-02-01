Ціни на молочну продукцію в Одесі залишаються стабільними

Люди на ринку в молочному ряді. Фото: Новини.LIVE

Поки в Одесі овочі та фрукти дорожчають через негоду, молочна продукція на одеських базарах тримає стабільні ціни. Продавці запевняють, що після новорічних свят вартість сиру, сметани та масла на Новому ринку не змінювалася.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Молочні продукти поки не здорожчали

На ринку молочні ряди працюють у звичному режимі. Асортимент залишається широким — від сулугуні та фети до різних видів бринзи.

Продавчиня Ольга пояснює стабільність цін тим, що основна частина продукції місцева і не залежить від імпортних постачання чи складної логістики. Тому негода майже не вплинула на вартість "молочки".

"Ціни такі ж, як і до Нового року. Сулугуні — по 350 гривень за кілограм: білий, зелений з кропом, буває з паприкою та перцем чилі, ниточками. Увесь сир у нас по 350 гривень", — розповідає продавчиня Ольга.

За її словами, навіть у дні ожеледиці люди приходили саме по сир, масло та сметану, бо ці продукти входять до щоденного раціону багатьох одеситів.

Які ціни на молочну продукцію на ринку

Актуальні ціни на молочну продукцію на Новому базарі:

Сир сулугуні — 350 грн/кг

Бринза болгарська — 300 грн/кг

Бринза овеча бочкова — 350 грн/кг

Бринза козина — 350 грн/кг

Бринза змішана (коза + корова) — 280 грн/кг

Бринза коров’яча — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Масло вершкове — 500 грн/кг

Сир кисломолочний жирний — 240 грн/кг

Сир кисломолочний середній — 180 грн/кг

Сир кисломолочний нежирний — 140 грн/кг

Сир кисломолочний зі стопленого молока — 280 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана жирна — 250 грн/кг

Сметана нежирна — 160 грн/кг

