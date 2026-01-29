Ціни на Новому базарі в Одесі січень 2026 - що подорожчало

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають
Морози, сніг та ускладнена логістика одразу відбиваються на асортименті й цінах. На Новому базарі в Одесі це особливо помітно: частина товарів дорожчає через перебої з постачанням, а покупців у холодні дні стає менше. У ті періоди, коли на вулицях ожеледиця або сильний вітер, на ринку стає помітно порожніше — люди відкладають походи за покупками. Це змінює і сам формат торгівлі: продавці більше орієнтуються на постійних клієнтів та дрібні покупки "на сьогодні". У підсумку зимова погода формує не лише ціни, а й ритм життя базару.
Наскільки нині змінилися ціни на одеському Новому базарі дізнавались журналісти Новини.LIVE.
Овочі на базарі
Зима традиційно змінює ритм роботи одеських ринків. Через морози, сніг та ожеледицю постачання товарів стає складнішим, а кількість покупців — меншою. На Новому базарі продавці кажуть: основний удар по торгівлі завдала негода. Люди кілька днів майже не виходили з дому, а фури з овочами й фруктами затримувалися в дорозі. Саме тому на деякі позиції ціни підстрибнули помітно. Особливо це стосується тепличної та імпортної продукції.
"Кабачок подорожував по 200 гривень зараз, баклажанчик по 300. Це все із-за погоди. Кажуть, що в Туреччині теж погода нелітна. Сьогодні розпогодилось, слава Богу, і люди приходять. А ці пари днів, коли була ожеледиця, народу не було", — розповідає продавчиня Галина.
Вартість овочів
- Цибуля — 20 грн/кг
- Буряк — 20 грн/кг
- Морква — 30 грн/кг
- Картопля — 25–30 грн/кг
- Капуста — 20–25 грн/кг
- Капуста для голубців — 50 грн/кг
- Капуста молода (теплиця, місцева) — 150 грн/кг
- Броколі / цвітна (місцева) — 120–180 грн/кг
- Броколі / цвітна (Іспанія) — 200 грн/кг
- Огірки місцеві (гладкі) — 200 грн/кг
- Огірки місцеві (колючі) — 300 грн/кг
- Огірки (Туреччина) — 170 грн/кг
- Гриби — 140–150 грн/кг
- Кабачок (Туреччина) — 200 грн/кг
- Баклажан — 300 грн/кг
Фрукти на базарі
Схожа ситуація і з фруктами. Продавці кажуть: суттєвого стрибка немає, але дрібні надбавки відчуваються майже на всьому асортименті. Причина — складні дороги та перебої з постачанням. Особливо це стосується ягід і екзотичних фруктів, які й без того мають високу собівартість. Водночас покупці уважніше рахують гроші та частіше обирають сезонні варіанти.
"Так, подорожчав товар, тільки через те, що дороги були заметені в снігу і дуже важко було доїжджати. Я так думаю, це ще на тиждень і все наладиться. Ну, воно подорожчало не сильно, ось, авокадо на 10 гривень за штучку. Ну, все інше так, десь плюс-мінус 5 гривень на кілограм", — пояснює продавчиня Ірина.
Вартість фруктів
- Яблука — 60–70 грн/кг
- Мандарини — від 100 грн/кг
- Хурма — 120 грн/кг
- Виноград (Молдова) — 120 грн/кг
- Груші (Вінниця) — від 100 до 150 грн/кг
- Гранати — 180–200 грн/кг
- Полуниця — 700 грн/кг
- Лохина — 900 грн/кг
- Ківі — 150 грн/кг
- Мандарини Айхан — 130 грн/кг
- Лимони — 150 грн/кг
- Мандарини (Іспанія) — 150 грн/кг
- Апельсини (Іспанія) — 170 грн/кг
- Шарон — 200–300 грн/кг
- Клюква — 120 грн/банка
- Хурма (м’яка) — 120 грн/кг
- Банани — 90 грн/кг
- Черешня — 1500–1800 грн/кг
- Бебі-ананаси — 200 грн/шт
- Малина — 220 грн/лоток (125 г)
- Авокадо Хасс — 100 грн/шт
- Манго — 350 грн/шт
- Виноград (без кісточки) — 400 грн/кг
- Виноград рожевий (з кісточкою) — 250 грн/кг
- Пітахая — 300 грн/шт
- Гранати (Сирія) — 180 грн/кг
- Гранати (Туреччина) — 150 грн/кг
- Помело — 100 грн/кг
- Апельсини (Туреччина) — 140 грн/кг
- Гібрид апельсина з гранатом — 130 грн/кг
М'ясо та ковбаси
Окремий ряд — м’ясо та ковбаси. Тут ціни стабільніші, але й вони залежать від собівартості сировини та енергоносіїв. Продавці роблять ставку на домашнє виробництво та якість. Покупці, у свою чергу, цікавляться складом і походженням продукції.
"Докторська дуже смачна, це домашнє виробництво — 350 гривень кілограм. Сардельки, сосиски та куряча ковбаса по 350 кілограм. Аджики — це все грузинське. Вони дуже хороші, якісні. Смак Грузії можна відчути. Аджика і ткемалі, сацебелі по 150 гривень бутилочка. Але вона того коштує", — каже продавець Давид.
Вартість м'яса та ковбаси
- Сало — 270–280 грн/кг
- Ковбаса куряча — 350 грн/кг
- Ковбаса свиняча — 400 грн/кг
- Шия свиняча — 450 грн/кг
- Запечений біточок — 450 грн/кг
- Копчене м’ясо — 400 грн/кг
- Ребра — 280 грн/кг
- Кров’янка — 180 грн/кг
- Печінкова ковбаса — 180 грн/кг
- Докторська ковбаса (домашня) — 350 грн/кг
- Дитяча ковбаса — 350 грн/кг
- Сардельки — 350 грн/кг
- Сосиски (яловичина / курка) — 350 грн/кг
Молочна продукція
Схожа стабільність — і в молочному ряду. Продавці кажуть: після свят ціни не змінювалися. Асортимент широкий — від сулугуні до фети й різних видів бринзи. Покупці обирають сир до бутербродів і вареників, а сметану — для щоденної кухні.
"Ціни такі ж, які були ще до Нового року. Сир сулугуні — 350 гривень, біленький, зелененький з кропчиком. У нас ще буває з паприкою і з перцем чилі, ниточки. Весь сир по 350 гривень за кілограм", — розповідає продавчиня Ольга.
Вартість молочки
- Сир сулугуні — 350 грн/кг
- Бринза болгарська — 300 грн/кг
- Бринза овеча бочкова — 350 грн/кг
- Бринза козина — 350 грн/кг
- Бринза змішана (коза+корова) — 280 грн/кг
- Бринза коров’яча — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Масло вершкове — 500 грн/кг
- Сир кисломолочний жирний — 240 грн/кг
- Сир кисломолочний середній — 180 грн/кг
- Сир кисломолочний нежирний — 140 грн/кг
- Сир кисломолочний зі стопленого молока — 280 грн/кг
- Вершки — 350 грн/кг
- Сметана жирна — 250 грн/кг
- Сметана нежирна — 160 грн/кг
Мед на базарі
Найгостріше питання нині — мед. Через поганий урожай та складний сезон для бджолярів продукції стало значно менше. Відповідно, ціна виросла у кілька разів у порівнянні з попередніми роками. Покупці кажуть, що беруть менше, але не відмовляються повністю — мед потрібен для здоров’я, особливо взимку.
"Меду в Україні зараз дуже мало. Ціна, наприклад, на оптовий мед, якщо два роки тому була 40 гривень на кілограм, то в цьому році вона піднялася в 3–4 рази", — пояснює продавчиня Олена.
Вартість меду
- Мед акацієвий — 350 грн / 0,5 л
- Мед липовий — 300 грн / 0,5 л
- Мед квітковий — 150 грн / 0,5 л
- Мед квітковий — 300 грн / 1 л
- Мед гречаний — 300 грн / 0,5 л
- Перга — 350 грн / 100 г
- Пильця — 60 грн / 100 г
Загалом продавці прогнозують: якщо погода стабілізується, ціни на Новому базарі можуть трохи знизитися або принаймні перестати рости. Але багато залежить від логістики та ситуації з імпортом. Одесити ж уже звикли адаптуватися — купують менше, уважніше обирають і частіше рахують кожну гривню. Ринок залишається живим барометром економічного настрою міста навіть у найлютішу зиму.
