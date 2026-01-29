Видео
Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 22:38
Цены на Новом базаре в Одессе январь 2026 – что подорожало
Люди выбирают овощи на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Морозы, снег и усложненная логистика сразу отражаются на ассортименте и ценах. На Новом базаре в Одессе это особенно заметно: часть товаров дорожает из-за перебоев с поставками, а покупателей в холодные дни становится меньше. В те периоды, когда на улицах гололедица или сильный ветер, на рынке становится заметно пуще — люди откладывают походы за покупками. Это меняет и сам формат торговли: продавцы больше ориентируются на постоянных клиентов и мелкие покупки "на сегодня". В итоге зимняя погода формирует не только цены, но и ритм жизни базара.

Насколько сейчас изменились цены на одесском Новом базаре узнавали журналисты Новини.LIVE

Читайте также:

Овощи на базаре

Зима традиционно меняет ритм работы одесских рынков. Из-за морозов, снега и гололеда поставки товаров становятся сложнее, а количество покупателей — меньше. На Новом базаре продавцы говорят: основной удар по торговле нанесла непогода. Люди несколько дней почти не выходили из дома, а фуры с овощами и фруктами задерживались в пути. Именно поэтому на некоторые позиции цены подпрыгнули заметно. Особенно это касается тепличной и импортной продукции.

"Кабачок подорожал по 200 гривен сейчас, баклажанчик по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже погода нелётная. Сегодня распогодилось, слава Богу, и люди приходят. А пару дней, когда был гололед, народу не было", — рассказывает продавщица Галина.

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 1
Продавщица Галина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Лук — 20 грн/кг
  • Свёкла — 20 грн/кг
  • Морковь — 30 грн/кг
  • Картофель — 25-30 грн/кг
  • Капуста — 20-25 грн/кг
  • Капуста для голубцов — 50 грн/кг
  • Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг
  • Брокколи / цветная (местная) — 120-180 грн/кг
  • Брокколи/цветная (Испания) — 200 грн/кг
  • Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг
  • Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг
  • Огурцы (Турция) — 170 грн/кг
  • Грибы — 140-150 грн/кг
  • Кабачок (Турция) — 200 грн/кг
  • Баклажан — 300 грн/кг
Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 2
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Похожая ситуация и с фруктами. Продавцы говорят: существенного скачка нет, но мелкие надбавки ощущаются почти на всем ассортименте. Причина — сложные дороги и перебои с поставками. Особенно это касается ягод и экзотических фруктов, которые и без того имеют высокую себестоимость. В то же время покупатели внимательнее считают деньги и чаще выбирают сезонные варианты.

"Да, подорожал товар, только потому, что дороги были заметены в снегу и очень трудно было доезжать. Я так думаю, это еще на неделю и все наладится. Ну, оно подорожало не сильно вот авокадо на 10 гривен за штучку. Ну, все остальное так, где-то плюс-минус 5 гривен на килограмм", — объясняет продавщица Ирина.

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 2
Продавщица Ирина о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Яблоки — 60-70 грн/кг
  • Мандарины — от 100 грн/кг
  • Хурма — 120 грн/кг
  • Виноград (Молдова) — 120 грн/кг
  • Груши (Винница) — от 100 до 150 грн/кг
  • Гранаты — 180-200 грн/кг
  • Клубника — 700 грн/кг
  • Голубика — 900 грн/кг
  • Киви — 150 грн/кг
  • Мандарины Айхан — 130 грн/кг
  • Лимоны — 150 грн/кг
  • Мандарины (Испания) — 150 грн/кг
  • Апельсины (Испания) — 170 грн/кг
  • Шарон — 200-300 грн/кг
  • Клюква — 120 грн/банка
  • Хурма (мягкая) — 120 грн/кг
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Черешня — 1500-1800 грн/кг
  • Беби-ананасы — 200 грн/шт
  • Малина — 220 грн/лоток (125 г)
  • Авокадо Хасс — 100 грн/шт
  • Манго — 350 грн/шт
  • Виноград (без косточки) — 400 грн/кг
  • Виноград розовый (с косточкой) — 250 грн/кг
  • Питахайя — 300 грн/шт
  • Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
  • Гранаты (Турция) — 150 грн/кг
  • Помело — 100 грн/кг
  • Апельсины (Турция) — 140 грн/кг
  • Гибрид апельсина с гранатом — 130 грн/кг
Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 4
Ассортимент фруктов. Фото: Новини.LIVE

Мясо и колбасы

Отдельный ряд — мясо и колбасы. Здесь цены более стабильные, но и они зависят от себестоимости сырья и энергоносителей. Продавцы делают ставку на домашнее производство и качество. Покупатели, в свою очередь, интересуются составом и происхождением продукции.

"Докторская очень вкусная, это домашнее производство - 350 гривен килограмм. Сардельки, сосиски и куриная колбаса по 350 килограмм. Аджики  это все грузинское. Они очень хорошие, качественные. Вкус Грузии можно почувствовать. Аджика и ткемали, сацебели по 150 гривен бутылочка. Но она того стоит", — говорит продавец Давид.

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 3
Продавец Давид о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса и колбасы

  • Сало — 270-280 грн/кг
  • Колбаса куриная — 350 грн/кг
  • Колбаса свиная — 400 грн/кг
  • Шея свиная — 450 грн/кг
  • Запеченный биточек — 450 грн/кг
  • Копченое мясо — 400 грн/кг
  • Ребра — 280 грн/кг
  • Кровянка — 180 грн/кг
  • Печеночная колбаса — 180 грн/кг
  • Докторская колбаса (домашняя) — 350 грн/кг
  • Детская колбаса — 350 грн/кг
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сосиски (говядина/курица) — 350 грн/кг
Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 6
Колбаса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Похожая стабильность - и в молочном ряду. Продавцы говорят: после праздников цены не менялись. Ассортимент широкий — от сулугуни до феты и различных видов брынзы. Покупатели выбирают сыр к бутербродам и вареникам, а сметану — для ежедневной кухни.

"Цены такие же, какие были еще до Нового года. Сыр сулугуни - 350 гривен, беленький, зелененький с укропом. У нас еще бывает с паприкой и с перцем чили, ниточки. Весь сыр по 350 гривен за килограмм", — рассказывает продавщица Ольга.

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 4
Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

  • Сыр сулугуни — 350 грн/кг
  • Брынза болгарская — 300 грн/кг
  • Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг
  • Брынза козья — 350 грн/кг
  • Брынза смешанная (коза+корова) — 280 грн/кг
  • Брынза коровья — 280 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Масло сливочное — 500 грн/кг
  • Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг
  • Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг
  • Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг
  • Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг
  • Сливки — 350 грн/кг
  • Сметана жирная — 250 грн/кг
  • Сметана нежирная — 160 грн/кг
Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 8
Творог кисломолочный на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Самый острый вопрос сейчас — мед. Из-за плохого урожая и сложного сезона для пчеловодов продукции стало значительно меньше. Соответственно, цена выросла в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Покупатели говорят, что берут меньше, но не отказываются полностью — мед нужен для здоровья, особенно зимой.

"Меда в Украине сейчас очень мало. Цена, например, на оптовый мед, если два года назад была 40 гривен на килограмм, то в этом году она поднялась в 3-4 раза", — объясняет продавщица Елена.

Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 5
Продавщица Елена о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

  • Мед акациевый — 350 грн/0,5 л
  • Мед липовый — 300 грн/0,5 л
  • Мед цветочный — 150 грн/0,5 л
  • Мед цветочный — 300 грн/1 л
  • Мед гречишный — 300 грн/0,5 л
  • Перга — 350 грн/100 г
  • Пыльца — 60 грн/100 г
Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають - фото 10
Ассортимент меда на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

В целом продавцы прогнозируют: если погода стабилизируется, цены на Новом базаре могут немного снизиться или хотя бы перестать расти. Но многое зависит от логистики и ситуации с импортом. Одесситы уже привыкли адаптироваться — покупают меньше, внимательнее выбирают и чаще считают каждую гривну. Рынок остается живым барометром экономического настроения города даже в самую лютую зиму.

Ранее мы писали, что импортные товары дешевле чем украинские — перечень продуктов. А также, о том что мясо на Привозе в Одессе дешевеет.

Одесса продукты еда Новости Одессы молочные продукты цены на продукты цена
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
