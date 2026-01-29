Цены на Новом базаре в Одессе январь 2026 – что подорожало

Люди выбирают овощи на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Морозы, снег и усложненная логистика сразу отражаются на ассортименте и ценах. На Новом базаре в Одессе это особенно заметно: часть товаров дорожает из-за перебоев с поставками, а покупателей в холодные дни становится меньше. В те периоды, когда на улицах гололедица или сильный ветер, на рынке становится заметно пуще — люди откладывают походы за покупками. Это меняет и сам формат торговли: продавцы больше ориентируются на постоянных клиентов и мелкие покупки "на сегодня". В итоге зимняя погода формирует не только цены, но и ритм жизни базара.

Насколько сейчас изменились цены на одесском Новом базаре узнавали журналисты Новини.LIVE.

Овощи на базаре

Зима традиционно меняет ритм работы одесских рынков. Из-за морозов, снега и гололеда поставки товаров становятся сложнее, а количество покупателей — меньше. На Новом базаре продавцы говорят: основной удар по торговле нанесла непогода. Люди несколько дней почти не выходили из дома, а фуры с овощами и фруктами задерживались в пути. Именно поэтому на некоторые позиции цены подпрыгнули заметно. Особенно это касается тепличной и импортной продукции.

"Кабачок подорожал по 200 гривен сейчас, баклажанчик по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже погода нелётная. Сегодня распогодилось, слава Богу, и люди приходят. А пару дней, когда был гололед, народу не было", — рассказывает продавщица Галина.

Продавщица Галина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Лук — 20 грн/кг

Свёкла — 20 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Картофель — 25-30 грн/кг

Капуста — 20-25 грн/кг

Капуста для голубцов — 50 грн/кг

Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг

Брокколи / цветная (местная) — 120-180 грн/кг

Брокколи/цветная (Испания) — 200 грн/кг

Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг

Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг

Огурцы (Турция) — 170 грн/кг

Грибы — 140-150 грн/кг

Кабачок (Турция) — 200 грн/кг

Баклажан — 300 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Похожая ситуация и с фруктами. Продавцы говорят: существенного скачка нет, но мелкие надбавки ощущаются почти на всем ассортименте. Причина — сложные дороги и перебои с поставками. Особенно это касается ягод и экзотических фруктов, которые и без того имеют высокую себестоимость. В то же время покупатели внимательнее считают деньги и чаще выбирают сезонные варианты.

"Да, подорожал товар, только потому, что дороги были заметены в снегу и очень трудно было доезжать. Я так думаю, это еще на неделю и все наладится. Ну, оно подорожало не сильно вот авокадо на 10 гривен за штучку. Ну, все остальное так, где-то плюс-минус 5 гривен на килограмм", — объясняет продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Яблоки — 60-70 грн/кг

Мандарины — от 100 грн/кг

Хурма — 120 грн/кг

Виноград (Молдова) — 120 грн/кг

Груши (Винница) — от 100 до 150 грн/кг

Гранаты — 180-200 грн/кг

Клубника — 700 грн/кг

Голубика — 900 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Мандарины Айхан — 130 грн/кг

Лимоны — 150 грн/кг

Мандарины (Испания) — 150 грн/кг

Апельсины (Испания) — 170 грн/кг

Шарон — 200-300 грн/кг

Клюква — 120 грн/банка

Хурма (мягкая) — 120 грн/кг

Бананы — 90 грн/кг

Черешня — 1500-1800 грн/кг

Беби-ананасы — 200 грн/шт

Малина — 220 грн/лоток (125 г)

Авокадо Хасс — 100 грн/шт

Манго — 350 грн/шт

Виноград (без косточки) — 400 грн/кг

Виноград розовый (с косточкой) — 250 грн/кг

Питахайя — 300 грн/шт

Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг

Гранаты (Турция) — 150 грн/кг

Помело — 100 грн/кг

Апельсины (Турция) — 140 грн/кг

Гибрид апельсина с гранатом — 130 грн/кг

Ассортимент фруктов. Фото: Новини.LIVE

Мясо и колбасы

Отдельный ряд — мясо и колбасы. Здесь цены более стабильные, но и они зависят от себестоимости сырья и энергоносителей. Продавцы делают ставку на домашнее производство и качество. Покупатели, в свою очередь, интересуются составом и происхождением продукции.

"Докторская очень вкусная, это домашнее производство - 350 гривен килограмм. Сардельки, сосиски и куриная колбаса по 350 килограмм. Аджики — это все грузинское. Они очень хорошие, качественные. Вкус Грузии можно почувствовать. Аджика и ткемали, сацебели по 150 гривен бутылочка. Но она того стоит", — говорит продавец Давид.

Продавец Давид о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса и колбасы

Сало — 270-280 грн/кг

Колбаса куриная — 350 грн/кг

Колбаса свиная — 400 грн/кг

Шея свиная — 450 грн/кг

Запеченный биточек — 450 грн/кг

Копченое мясо — 400 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Кровянка — 180 грн/кг

Печеночная колбаса — 180 грн/кг

Докторская колбаса (домашняя) — 350 грн/кг

Детская колбаса — 350 грн/кг

Сардельки — 350 грн/кг

Сосиски (говядина/курица) — 350 грн/кг

Колбаса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Похожая стабильность - и в молочном ряду. Продавцы говорят: после праздников цены не менялись. Ассортимент широкий — от сулугуни до феты и различных видов брынзы. Покупатели выбирают сыр к бутербродам и вареникам, а сметану — для ежедневной кухни.

"Цены такие же, какие были еще до Нового года. Сыр сулугуни - 350 гривен, беленький, зелененький с укропом. У нас еще бывает с паприкой и с перцем чили, ниточки. Весь сыр по 350 гривен за килограмм", — рассказывает продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Брынза болгарская — 300 грн/кг

Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг

Брынза козья — 350 грн/кг

Брынза смешанная (коза+корова) — 280 грн/кг

Брынза коровья — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Масло сливочное — 500 грн/кг

Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг

Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг

Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг

Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана жирная — 250 грн/кг

Сметана нежирная — 160 грн/кг

Творог кисломолочный на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Самый острый вопрос сейчас — мед. Из-за плохого урожая и сложного сезона для пчеловодов продукции стало значительно меньше. Соответственно, цена выросла в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Покупатели говорят, что берут меньше, но не отказываются полностью — мед нужен для здоровья, особенно зимой.

"Меда в Украине сейчас очень мало. Цена, например, на оптовый мед, если два года назад была 40 гривен на килограмм, то в этом году она поднялась в 3-4 раза", — объясняет продавщица Елена.

Продавщица Елена о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Мед акациевый — 350 грн/0,5 л

Мед липовый — 300 грн/0,5 л

Мед цветочный — 150 грн/0,5 л

Мед цветочный — 300 грн/1 л

Мед гречишный — 300 грн/0,5 л

Перга — 350 грн/100 г

Пыльца — 60 грн/100 г

Ассортимент меда на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

В целом продавцы прогнозируют: если погода стабилизируется, цены на Новом базаре могут немного снизиться или хотя бы перестать расти. Но многое зависит от логистики и ситуации с импортом. Одесситы уже привыкли адаптироваться — покупают меньше, внимательнее выбирают и чаще считают каждую гривну. Рынок остается живым барометром экономического настроения города даже в самую лютую зиму.

