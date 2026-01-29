Цены на Новом базаре в Одессе январь 2026 – что подорожало

Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают
Морозы, снег и усложненная логистика сразу отражаются на ассортименте и ценах. На Новом базаре в Одессе это особенно заметно: часть товаров дорожает из-за перебоев с поставками, а покупателей в холодные дни становится меньше. В те периоды, когда на улицах гололедица или сильный ветер, на рынке становится заметно пуще — люди откладывают походы за покупками. Это меняет и сам формат торговли: продавцы больше ориентируются на постоянных клиентов и мелкие покупки "на сегодня". В итоге зимняя погода формирует не только цены, но и ритм жизни базара.
Насколько сейчас изменились цены на одесском Новом базаре узнавали журналисты Новини.LIVE.
Овощи на базаре
Зима традиционно меняет ритм работы одесских рынков. Из-за морозов, снега и гололеда поставки товаров становятся сложнее, а количество покупателей — меньше. На Новом базаре продавцы говорят: основной удар по торговле нанесла непогода. Люди несколько дней почти не выходили из дома, а фуры с овощами и фруктами задерживались в пути. Именно поэтому на некоторые позиции цены подпрыгнули заметно. Особенно это касается тепличной и импортной продукции.
"Кабачок подорожал по 200 гривен сейчас, баклажанчик по 300. Это все из-за погоды. Говорят, что в Турции тоже погода нелётная. Сегодня распогодилось, слава Богу, и люди приходят. А пару дней, когда был гололед, народу не было", — рассказывает продавщица Галина.
Стоимость овощей
- Лук — 20 грн/кг
- Свёкла — 20 грн/кг
- Морковь — 30 грн/кг
- Картофель — 25-30 грн/кг
- Капуста — 20-25 грн/кг
- Капуста для голубцов — 50 грн/кг
- Капуста молодая (теплица, местная) — 150 грн/кг
- Брокколи / цветная (местная) — 120-180 грн/кг
- Брокколи/цветная (Испания) — 200 грн/кг
- Огурцы местные (гладкие) — 200 грн/кг
- Огурцы местные (колючие) — 300 грн/кг
- Огурцы (Турция) — 170 грн/кг
- Грибы — 140-150 грн/кг
- Кабачок (Турция) — 200 грн/кг
- Баклажан — 300 грн/кг
Фрукты на базаре
Похожая ситуация и с фруктами. Продавцы говорят: существенного скачка нет, но мелкие надбавки ощущаются почти на всем ассортименте. Причина — сложные дороги и перебои с поставками. Особенно это касается ягод и экзотических фруктов, которые и без того имеют высокую себестоимость. В то же время покупатели внимательнее считают деньги и чаще выбирают сезонные варианты.
"Да, подорожал товар, только потому, что дороги были заметены в снегу и очень трудно было доезжать. Я так думаю, это еще на неделю и все наладится. Ну, оно подорожало не сильно вот авокадо на 10 гривен за штучку. Ну, все остальное так, где-то плюс-минус 5 гривен на килограмм", — объясняет продавщица Ирина.
Стоимость фруктов
- Яблоки — 60-70 грн/кг
- Мандарины — от 100 грн/кг
- Хурма — 120 грн/кг
- Виноград (Молдова) — 120 грн/кг
- Груши (Винница) — от 100 до 150 грн/кг
- Гранаты — 180-200 грн/кг
- Клубника — 700 грн/кг
- Голубика — 900 грн/кг
- Киви — 150 грн/кг
- Мандарины Айхан — 130 грн/кг
- Лимоны — 150 грн/кг
- Мандарины (Испания) — 150 грн/кг
- Апельсины (Испания) — 170 грн/кг
- Шарон — 200-300 грн/кг
- Клюква — 120 грн/банка
- Хурма (мягкая) — 120 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Черешня — 1500-1800 грн/кг
- Беби-ананасы — 200 грн/шт
- Малина — 220 грн/лоток (125 г)
- Авокадо Хасс — 100 грн/шт
- Манго — 350 грн/шт
- Виноград (без косточки) — 400 грн/кг
- Виноград розовый (с косточкой) — 250 грн/кг
- Питахайя — 300 грн/шт
- Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
- Гранаты (Турция) — 150 грн/кг
- Помело — 100 грн/кг
- Апельсины (Турция) — 140 грн/кг
- Гибрид апельсина с гранатом — 130 грн/кг
Мясо и колбасы
Отдельный ряд — мясо и колбасы. Здесь цены более стабильные, но и они зависят от себестоимости сырья и энергоносителей. Продавцы делают ставку на домашнее производство и качество. Покупатели, в свою очередь, интересуются составом и происхождением продукции.
"Докторская очень вкусная, это домашнее производство - 350 гривен килограмм. Сардельки, сосиски и куриная колбаса по 350 килограмм. Аджики — это все грузинское. Они очень хорошие, качественные. Вкус Грузии можно почувствовать. Аджика и ткемали, сацебели по 150 гривен бутылочка. Но она того стоит", — говорит продавец Давид.
Стоимость мяса и колбасы
- Сало — 270-280 грн/кг
- Колбаса куриная — 350 грн/кг
- Колбаса свиная — 400 грн/кг
- Шея свиная — 450 грн/кг
- Запеченный биточек — 450 грн/кг
- Копченое мясо — 400 грн/кг
- Ребра — 280 грн/кг
- Кровянка — 180 грн/кг
- Печеночная колбаса — 180 грн/кг
- Докторская колбаса (домашняя) — 350 грн/кг
- Детская колбаса — 350 грн/кг
- Сардельки — 350 грн/кг
- Сосиски (говядина/курица) — 350 грн/кг
Молочная продукция
Похожая стабильность - и в молочном ряду. Продавцы говорят: после праздников цены не менялись. Ассортимент широкий — от сулугуни до феты и различных видов брынзы. Покупатели выбирают сыр к бутербродам и вареникам, а сметану — для ежедневной кухни.
"Цены такие же, какие были еще до Нового года. Сыр сулугуни - 350 гривен, беленький, зелененький с укропом. У нас еще бывает с паприкой и с перцем чили, ниточки. Весь сыр по 350 гривен за килограмм", — рассказывает продавщица Ольга.
Стоимость молочки
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Брынза болгарская — 300 грн/кг
- Брынза овечья бочковая — 350 грн/кг
- Брынза козья — 350 грн/кг
- Брынза смешанная (коза+корова) — 280 грн/кг
- Брынза коровья — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Масло сливочное — 500 грн/кг
- Сыр кисломолочный жирный — 240 грн/кг
- Сыр кисломолочный средний — 180 грн/кг
- Сыр кисломолочный нежирный — 140 грн/кг
- Сыр кисломолочный из стопленного молока — 280 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
- Сметана жирная — 250 грн/кг
- Сметана нежирная — 160 грн/кг
Мед на базаре
Самый острый вопрос сейчас — мед. Из-за плохого урожая и сложного сезона для пчеловодов продукции стало значительно меньше. Соответственно, цена выросла в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Покупатели говорят, что берут меньше, но не отказываются полностью — мед нужен для здоровья, особенно зимой.
"Меда в Украине сейчас очень мало. Цена, например, на оптовый мед, если два года назад была 40 гривен на килограмм, то в этом году она поднялась в 3-4 раза", — объясняет продавщица Елена.
Стоимость меда
- Мед акациевый — 350 грн/0,5 л
- Мед липовый — 300 грн/0,5 л
- Мед цветочный — 150 грн/0,5 л
- Мед цветочный — 300 грн/1 л
- Мед гречишный — 300 грн/0,5 л
- Перга — 350 грн/100 г
- Пыльца — 60 грн/100 г
В целом продавцы прогнозируют: если погода стабилизируется, цены на Новом базаре могут немного снизиться или хотя бы перестать расти. Но многое зависит от логистики и ситуации с импортом. Одесситы уже привыкли адаптироваться — покупают меньше, внимательнее выбирают и чаще считают каждую гривну. Рынок остается живым барометром экономического настроения города даже в самую лютую зиму.
