Как за месяц изменились цены на овощи на Привозе

Зима заметно повлияла не только на ассортимент, но и на цены овощей на одесском Привозе. Больше всего выросли цены на тепличные овощи, тогда как базовые — изменились не так резко. Морозы также сократили выбор на прилавках.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский Привоз и узнали актуальные цены на овощи.

Влияние погоды на цены

В холодное время года на Привозе действует простое правило — овощи не должны перемерзнуть. Во время сильных морозов многие продавцы не выходят на открытые ряды или уменьшают ассортимент. Часть продукции держат в более теплых помещениях, а некоторые овощи временно вообще не продают.

Цены на овощи различаются. За последний месяц часть товара подешевела, другая же наоборот поднялась. Картофель, как и в конце декабря, так и сейчас стоит 30 гривен за килограмм. В то же время капуста подешевела на 10 гривен, а лук — на 5 гривен за килограмм. Зато морковь и свекла за месяц подорожали за последний месяц. Сильно выросли цены на огурцы. Если в конце декабря их продавали по 65 гривен, то сейчас их цена достигает 120 гривен за килограмм.

Актуальные цены

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Капуста — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огурец — 120 грн/кг

Помидор "веточка" — 140 грн/кг

Помидоры черри — 140 грн/кг

Как только морозы ослабевают, ассортимент быстро вернется, но цены на тепличные овощи зимой остаются высокими из-за сложных условий хранения и поставки.

