Главная Одесса Стоимость овощей на одесском Привозе возросла — в чем причина

Стоимость овощей на одесском Привозе возросла — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:33
Как за месяц изменились цены на овощи на Привозе
Женщина покупает овощи на Привозе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Зима заметно повлияла не только на ассортимент, но и на цены овощей на одесском Привозе. Больше всего выросли цены на тепличные овощи, тогда как базовые — изменились не так резко. Морозы также сократили выбор на прилавках.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский Привоз и узнали актуальные цены на овощи.

Читайте также:

Влияние погоды на цены

В холодное время года на Привозе действует простое правило — овощи не должны перемерзнуть. Во время сильных морозов многие продавцы не выходят на открытые ряды или уменьшают ассортимент. Часть продукции держат в более теплых помещениях, а некоторые овощи временно вообще не продают.

Цены на овощи различаются. За последний месяц часть товара подешевела, другая же наоборот поднялась. Картофель, как и в конце декабря, так и сейчас стоит 30 гривен за килограмм. В то же время капуста подешевела на 10 гривен, а лук — на 5 гривен за килограмм. Зато морковь и свекла за месяц подорожали за последний месяц. Сильно выросли цены на огурцы. Если в конце декабря их продавали по 65 гривен, то сейчас их цена достигает 120 гривен за килограмм.

Ціни на овочі на Привозі
Огурцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены

  • Морковь — 30 грн/кг
  • Свекла — 30 грн/кг
  • Картофель — 30 грн/кг
  • Лук — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг
  • Капуста молодая — 40 грн/кг
  • Капуста — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огурец — 120 грн/кг
  • Помидор "веточка" — 140 грн/кг
  • Помидоры черри — 140 грн/кг

Как только морозы ослабевают, ассортимент быстро вернется, но цены на тепличные овощи зимой остаются высокими из-за сложных условий хранения и поставки.

Напомним, мы сообщали о том, что на Привозе подорожала рыба. Также мы писали о том, какие цены на мясо на известном базаре Одессы.

Одесса продукты овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
