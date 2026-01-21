Видео
Україна
Одесса Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 22:33
Цены на Привозе в блекаут – как морозы повлияли на подорожание продуктов
Женщина выбирает овощи. Фото: Новини.LIVE

Зима традиционно меняет ритм крупнейшего рынка Одессы. Если в теплое время года Привоз гудит от толп, то сейчас проходы между рядами значительно спокойнее. Покупателей стало меньше, и продавцы это чувствуют буквально каждый день. Из-за блэкаутов, тревог и холода люди берут меньше и осторожнее планируют расходы. Соответственно - и цены на часть товаров начинают медленно снижаться.

Чтобы узнать актуальную стоимость на базовые продукты журналисты Новини.LIVE отправились в самое сердце Одесской торговли базар "Привоз".

Читайте также:

Овощи на Привозе

На Привозе зимой главное правило — не дать товару перемерзнуть. В сильные морозы многие продавцы вообще не выходят на работу: открытые ряды не спасают ни овощи, ни фрукты. Часть продукции держат в более теплых помещениях, а что-то просто не выкладывают на прилавки. Поэтому в дни с минусовой температурой ассортимент на базаре заметно сокращается. Как только мороз ослабевает — продавцы вернутся на свои места.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 1
Головки капусты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей на Привозе:

  • Морковь — 30 грн/кг
  • Свёкла — 30 грн/кг
  • Картофель — 30 грн/кг
  • Лук — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг
  • Капуста молодая — 40 грн/кг
  • Капуста — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огурец — 120 грн/кг
  • Помидор "веточка" — 140 грн/кг
  • Помидоры черри — 140 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 2
Помидоры в корзине возле имбиря. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды на Привозе выглядят ярче овощных даже зимой — здесь много импорта, цитрусовых и яблок нового урожая. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. В холодный сезон люди выбирают фрукты, которые могут дольше лежать без холодильника. Именно поэтому яблоки, мандарины и гранаты пользуются стабильным спросом.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 3
Мандарины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов на Привозе:

  • Гранат Сирия — 200 грн/кг
  • Гранат Турция — 180 грн/кг
  • Мандарины ЮАР — 150 грн/кг
  • Мандарины Турция — 120 грн/кг
  • Мандарины Испания — 170 грн/кг
  • Апельсины — 170 грн/кг
  • Грейпфрут — 200 грн/кг
  • Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
  • Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
  • Яблоки "Гала" — 60 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 4
Яблоки на Одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

На мясном ряду ситуация простая: спроса меньше — значит и цена держится не так уверенно, как раньше. Продавцы говорят, что покупатели часто просят совсем маленькие порции — по 100-200 граммов. Люди не готовят "про запас" и не хотят рисковать продуктами без стабильного света.

"Цена падает, потому что нет людей. Не берут очень много  потому что нет света, не на чем готовить и хранить. Хорошо, что сейчас холодно — можно на балконе держать продукты", — говорит продавец Татьяна.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 1
Продавщица Татьяна о стоимости свинины. Фото: Новини.LIVE

Мясные цены на Привозе:

  • Лопатка — 170 грн/кг
  • Задок — 190-200 грн/кг
  • Подчеревок — 200 грн/кг
  • Шейка — 250-260 грн/кг
  • Биток — 220 грн/кг
  • Ребра — 240-250 грн/кг
  • Галяшка — 85-100 грн/кг
  • Обрезки — 140-150 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 6
Мясо свинины на базаре. Фото: Новини.LIVE

Свежая рыба на Привозе

Не менее сложная ситуация и в рыбном секторе. Поставки напрямую зависят от логистики, а она сегодня нестабильна. Из-за тревог и перекрытия движения в сторону Бессарабии, машины простаивают часами. Все это влияет не только на цены, но и на регулярность поставок. Продавцы вынуждены ждать, а вместе с ними - и покупатели.

"Есть задержки. Когда тревоги  мосты перекрывают, стоим и ждем. Не пускают, пока не дадут отбой. Но справляемся, люди тоже ждут товар", — рассказывает продавщица рыбного ряда Елена.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 2
Продавщица рыбного ряда Елена о задержке в поставке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы на Привозе:

  • Карп — 120 грн/кг
  • Карась — 150 грн/кг
  • Карп крупный — 200 грн/кг
  • Толстолоб — 80 грн/кг
  • Судак — 300 грн/кг
  • Сом — 250 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 8
Караси на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыбные деликатесы на Привозе

А вот в сегменте рыбных деликатесов цены стабильно высокие. Здесь продавцы уже давно работают в формате "энергетической автономии". Генераторы и инверторы позволяют держать витрины охлажденными даже во время отключений. Это спасает товар, но увеличивает расходы бизнеса.

"Когда начали отключать  было тяжело. Но мы купили генераторы на каждую точку. Здесь у нас есть инвертор. Иначе деликатесы просто не выживут", — объясняет продавец деликатесов Татьяна.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 3
Продавщица деликатесов Татьяна об отключении света. Фото: Новини.LIVE

Цены на деликатесы:

  • Филе белуги и осетра — 2000 грн/кг
  • "Шахматы" (рыбные деликатесы) — 2500 грн/кг
  • Рыбные тортики — 2000-2500 грн/кг
  • Рыбные рулеты — 2000-2500 грн/кг
  • Икра красная — 8000-10000 грн/кг
  • Икра щучья — 8000-10000 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 4
Копченая рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зимний Привоз — это рынок сдержанных покупок и осторожных продавцов. Люди не запасаются, считают каждую гривну и берут минимум. Продавцы, в свою очередь, держат цены настолько низкими, насколько позволяет ситуация. Спрос падает — и вместе с ним медленно снижаются цены. В этих условиях Привоз остается не просто базаром, а зеркалом городской жизни во время войны: тихим, напряженным, но живым.

Ранее мы писали, что в супермаркетах сейчас действуют скидки на базовые продукты питания, где выгоднее. А также, о том почему этой зимой стремительно растут цены на яблоки, к чему готовиться.

Одесса продукты Новости Одессы рыба еда цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
