Цены на Привозе в блекаут – как морозы повлияли на подорожание продуктов

Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе
Зима традиционно меняет ритм крупнейшего рынка Одессы. Если в теплое время года Привоз гудит от толп, то сейчас проходы между рядами значительно спокойнее. Покупателей стало меньше, и продавцы это чувствуют буквально каждый день. Из-за блэкаутов, тревог и холода люди берут меньше и осторожнее планируют расходы. Соответственно - и цены на часть товаров начинают медленно снижаться.
Чтобы узнать актуальную стоимость на базовые продукты журналисты Новини.LIVE отправились в самое сердце Одесской торговли базар "Привоз".
Овощи на Привозе
На Привозе зимой главное правило — не дать товару перемерзнуть. В сильные морозы многие продавцы вообще не выходят на работу: открытые ряды не спасают ни овощи, ни фрукты. Часть продукции держат в более теплых помещениях, а что-то просто не выкладывают на прилавки. Поэтому в дни с минусовой температурой ассортимент на базаре заметно сокращается. Как только мороз ослабевает — продавцы вернутся на свои места.
Стоимость овощей на Привозе:
- Морковь — 30 грн/кг
- Свёкла — 30 грн/кг
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 20 грн/кг
- Капуста — 20 грн/кг
- Капуста молодая — 40 грн/кг
- Капуста — 45 грн/кг
- Кабачок — 100 грн/кг
- Огурец — 120 грн/кг
- Помидор "веточка" — 140 грн/кг
- Помидоры черри — 140 грн/кг
Фрукты на Привозе
Фруктовые ряды на Привозе выглядят ярче овощных даже зимой — здесь много импорта, цитрусовых и яблок нового урожая. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. В холодный сезон люди выбирают фрукты, которые могут дольше лежать без холодильника. Именно поэтому яблоки, мандарины и гранаты пользуются стабильным спросом.
Стоимость фруктов на Привозе:
- Гранат Сирия — 200 грн/кг
- Гранат Турция — 180 грн/кг
- Мандарины ЮАР — 150 грн/кг
- Мандарины Турция — 120 грн/кг
- Мандарины Испания — 170 грн/кг
- Апельсины — 170 грн/кг
- Грейпфрут — 200 грн/кг
- Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
- Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
- Яблоки "Гала" — 60 грн/кг
Мясо на Привозе
На мясном ряду ситуация простая: спроса меньше — значит и цена держится не так уверенно, как раньше. Продавцы говорят, что покупатели часто просят совсем маленькие порции — по 100-200 граммов. Люди не готовят "про запас" и не хотят рисковать продуктами без стабильного света.
"Цена падает, потому что нет людей. Не берут очень много — потому что нет света, не на чем готовить и хранить. Хорошо, что сейчас холодно — можно на балконе держать продукты", — говорит продавец Татьяна.
Мясные цены на Привозе:
- Лопатка — 170 грн/кг
- Задок — 190-200 грн/кг
- Подчеревок — 200 грн/кг
- Шейка — 250-260 грн/кг
- Биток — 220 грн/кг
- Ребра — 240-250 грн/кг
- Галяшка — 85-100 грн/кг
- Обрезки — 140-150 грн/кг
Свежая рыба на Привозе
Не менее сложная ситуация и в рыбном секторе. Поставки напрямую зависят от логистики, а она сегодня нестабильна. Из-за тревог и перекрытия движения в сторону Бессарабии, машины простаивают часами. Все это влияет не только на цены, но и на регулярность поставок. Продавцы вынуждены ждать, а вместе с ними - и покупатели.
"Есть задержки. Когда тревоги — мосты перекрывают, стоим и ждем. Не пускают, пока не дадут отбой. Но справляемся, люди тоже ждут товар", — рассказывает продавщица рыбного ряда Елена.
Стоимость рыбы на Привозе:
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 150 грн/кг
- Карп крупный — 200 грн/кг
- Толстолоб — 80 грн/кг
- Судак — 300 грн/кг
- Сом — 250 грн/кг
Рыбные деликатесы на Привозе
А вот в сегменте рыбных деликатесов цены стабильно высокие. Здесь продавцы уже давно работают в формате "энергетической автономии". Генераторы и инверторы позволяют держать витрины охлажденными даже во время отключений. Это спасает товар, но увеличивает расходы бизнеса.
"Когда начали отключать — было тяжело. Но мы купили генераторы на каждую точку. Здесь у нас есть инвертор. Иначе деликатесы просто не выживут", — объясняет продавец деликатесов Татьяна.
Цены на деликатесы:
- Филе белуги и осетра — 2000 грн/кг
- "Шахматы" (рыбные деликатесы) — 2500 грн/кг
- Рыбные тортики — 2000-2500 грн/кг
- Рыбные рулеты — 2000-2500 грн/кг
- Икра красная — 8000-10000 грн/кг
- Икра щучья — 8000-10000 грн/кг
Зимний Привоз — это рынок сдержанных покупок и осторожных продавцов. Люди не запасаются, считают каждую гривну и берут минимум. Продавцы, в свою очередь, держат цены настолько низкими, насколько позволяет ситуация. Спрос падает — и вместе с ним медленно снижаются цены. В этих условиях Привоз остается не просто базаром, а зеркалом городской жизни во время войны: тихим, напряженным, но живым.
Ранее мы писали, что в супермаркетах сейчас действуют скидки на базовые продукты питания, где выгоднее. А также, о том почему этой зимой стремительно растут цены на яблоки, к чему готовиться.
Читайте Новини.LIVE!